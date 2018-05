Astrid Holleeder: 'Willem gaf Ros opdracht om Van der Bijl te vermoorden'

Lees de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Astrid zei dat Thomas van der Bijl het plan had om haar broer te laten doodschieten en dat hij hiervoor Fred Ros heeft benaderd. Die liet op zijn beurt via anderen aan Holleeder weten dat hij een aanslag op hem moest plegen.

"Willem heeft toen gezegd: 'Dan gaan we het omdraaien'", aldus Astrid. "Zo had hij mensen in de tang." Ros zou er toen voor hebben gezorgd dat Van der Bijl werd doodgeschoten.

Op de vraag van het Openbaar Ministerie (OM) hoe Astrid dit weet, antwoordde de vrouw: "Dat heeft mijn broer zo aan mij verteld."

"Maar hij heeft dit nooit persoonlijk tegen Ros gezegd, want dan kan hij aan de moord worden gekoppeld. Ros weet dit wel, maar hij durft niet te praten omdat hij bang is."

Kroongetuigen

Ros, een van de kroongetuigen in de strafzaak tegen Holleeder, heeft een bekentenis afgelegd over de moord op Van der Bijl in 2006. In het liquidatieproces Passage wees hij Dino Soerel aan als een van de opdrachtgevers voor de liquidatie. Soerel is in 2017 tot levenslang veroordeeld voor onder meer de moord op Van der Bijl.

De verklaring van Astrid is dan ook opmerkelijk. Willems advocaat Sander Janssen zegt dat hij verbaasd is dat Astrid nu met dit verhaal komt, omdat zij onder ede is gehoord in het eerder genoemde liquidatieproces.

De zus van Holleeder heeft niet op deze opmerking gereageerd.

Geluidsopnamen

Wel stelt ze dat Willem op een van haar geluidsopnamen zegt bang te zijn dat Soerel over hem gaat verklaren.

Willem zou hebben gezegd dat Soerel wist dat Van der Bijl hem wilde vermoorden en dat hij dit mogelijk uit de doeken zou doen tijdens het liquidatieproces. Dit is uiteindelijk niet gebeurd.

Robert Malewicz, een van de advocaten van Holleeder, zegt in een reactie tegen NU.nl dat dit in ieder geval niet terug te horen is op de opnamen. "Dit komt ook voor ons als een verrassing".

Liquidaties

Holleeder staat terecht voor het geven van opdrachten voor verschillende liquidaties, zoals de moord op Van der Bijl. De café-eigenaar werd in 2006 doodgeschoten in zijn kroeg De Hallen in Amsterdam.

Van der Bijl was degene die de vluchtauto leverde aan Heinekenontvoerders Cor van Hout en Holleeder waarmee ze in 1983 naar Parijs vluchtten.