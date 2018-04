Holleeder noemt Peter R. de Vries een 'smerige oplichter'

De Vries las de verklaring, die opgesteld is door de journalist, voor in de rechtbank. De verklaring zou zijn opgesteld op 4 april 2012.

In het document staat dat Holleeder samen met Van Hout heeft vastgezeten in Frankrijk na de ontvoering van Freddy Heineken in 1983, de periode waarin De Vries het boek schreef over de Heinekenontvoering.

Holleeder zegt in de verklaring getuige te zijn geweest van de afspraken die zijn gemaakt tussen Van Hout en De Vries over het boek en dat het een persoonlijke beslissing was van Van Hout om er aan mee te werken. Holleeder heeft hem dit afgeraden, maar Van Hout maakte zelfstandig de keuze om er toch mee door te gaan.

Omdat de keuze van Van Hout zelfstandig is genomen zouden Holleeder en andere betrokkenen bij de Heinekenontvoering, geen aanspraak kunnen maken op opbrengsten van het boek of de verfilming.

Ondanks de negatieve houding over het boek, zou Holleeder echter geen bezwaren hebben gehad tegen de verfilming. Hij verklaart zich hiermee akkoord in de verklaring van De Vries, door middel van het zetten van een handtekening.

Holleeder vroeg De Vries of hij het document mocht inzien waarop de journalist hem het papier voorhield. Holleeder moest toegeven dat zijn handtekening er inderdaad op stond.

Ruzie

De ruzie over de opbrengsten van het boek en de verfilming hiervan is een terugkerend onderwerp in de rechtszaak tegen Holleeder. Op de opnamen van heimelijk opgenomen gesprekken tussen de zussen Holleeder en hun broer, is vaak een tierende Holleeder over dit onderwerp te horen.

Het was voor Holleeder ook de reden om in april 2013 woest aan de deur van de woning van De Vries te verschijnen. Hij bedreigde de journalist met de dood in het bijzijn van zijn vrouw. De Vries deed hierop aangifte en Holleeder werd hier ook voor veroordeeld.

Gekke Gerrit

Nadat Holleeder De Vries had aangehoord over de verklaring zei hij dat de ruzie over de filmrechten in 2012 zijn begonnen. "Ik ben 'gekke Gerrit' niet", aldus Holleeder. "Ik zou dit nooit ondertekenen, alleen een gek zou dit doen".

Het zou volgens Holleeder goed mogelijk zijn dat hij het document heeft ondertekend toen zijn zussen hem hielpen met zijn zorgverzekering. "Ik had toen mijn bril niet op en heb overal mijn krabbel ondergezet waar zij om vroegen."

"Je kon anders wel Amstelveen, 4 april 2012 opschrijven zonder bril", merkte De Vries tegen Holleeder op. "Dat is ook niet zo moeilijk. Ik maak nu ook mijn aantekeningen zonder bril professor", beet Holleeder de journalist toe. "Je hebt me gewoon opgelicht, samen met Astrid (Holleeder, red.)."

Karakter

Volgens De Vries zegt de hele kwestie alles over het karakter van Holleeder. "Dit is jouw persoonlijkheid", aldus de Vries tegen Holleeder. "Tekenen en dan toch kwaad worden. Heel vervelend voor je Willem dat dit nu gebeurt, maar zo is het gegaan."

Holleeder beet De Vries weer toe een "smerige oplichter" te zijn.

Sukkel

Het was niet de eerste keer dat twee elkaar toespraken in de rechtszaal maandag. Zo liet Holleeder al vroeg horen dat de journalist een sukkel was. En ook op andere momenten maakte Holleeder duidelijk wat hij van de journalist vond met wie hij in een periode van dertig jaar veel contact heeft gehad.

Het is de reden dat de verdediging veel vragen had aan De Vries en over zijn kennis van de onderwereld en mogelijke betrokkenen bij de dood van Van Hout in 2003. Holleeder wordt vervolgd voor betrokkenheid bij zijn moord.

De Vries vertelde eerder op maandag dat Van Hout ervan uitging dat Holleeder wist van het ophanden zijn van een aanslag op het leven van Van Hout in 2000. En dat hij erbij betrokken was.

De Vries zou in eerste instantie donderdag weer worden gehoord. Deze zitting wordt echter verplaatst naar een nog onbekende dag. De journalist is op donderdag namelijk te druk met zijn tv-programma De Raadkamer.

