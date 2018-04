'Van Hout werd door Holleeder benaderd om Mieremet te vermoorden'

Lees de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

De Vries weet niet meer zeker wanneer het gesprek tussen Holleeder en Van Hout plaats zou hebben gevonden, maar denkt zich te herinneren dat het na de aanslag op Mieremet in 2002 was.

"Van Hout vertelde mij dat hij verrast was dat Holleeder hem had benaderd omdat de twee mannen gebrouilleerd waren geraakt", aldus De Vries. "Holleeder zou volgens Van Hout aan hem hebben gevraagd of hij behulpzaam wilde zijn bij het liquideren van Mieremet."

Van Hout weigerde dit. "Holleeder heeft kennelijk zoveel problemen met Mieremet dat hij van hem af moet", herhaalt De Vries de woorden van Van Hout. "Nou dat kan hij mooi vergeten, no way", vervolgt De Vries.

Aanslag

Van Hout is er ook altijd er van uitgegaan dat Holleeder op de hoogte was en betrokken bij de mislukte aanslag op zijn leven in 2000, vertelde De Vries.

De Vries en Van Hout waren goede vrienden en hadden regelmatig contact. Zo spraken de twee mannen over de mislukte moordpoging op Van Hout op 20 december van dat jaar.

Van Hout vertrouwde De Vries toe dat hij ervan overtuigd was dat Nico V., John Mieremet en Paja M., achter de aanslag zaten. Holleeder en Mieremet zag Van Hout als één en dus moest Holleeder hebben geweten van de plannen voor de liquidatiepoging.

Sonja Holleeder verklaarde eerder dat zij van haar broer door de luxaflex open of dicht te doen moest laten weten als haar man Van Hout thuis was zodat hij kon worden doodgeschoten. Holleeder wordt niet vervolgd voor de moordpoging, maar wel voor betrokkenheid bij de dood van de mede-Heinekenontvoerder in 2003.

Klepper

De Vries sprak met Van Hout ook over de eerste mislukte aanslag op zijn leven in 1996. "Cor was overtuigd dat Mieremet en Sam Klepper erachter zaten", aldus de journalist. "Dat Holleeder achteraf een miljoen gulden zou hebben betaald om de dreiging af te kopen, zag Van Hout als verraad. Hij haatte Willem daarom."

Van Hout wist dat het een wonder was dat hij nog leefde en realiseerde zich dat de kans groot was dat hij alsnog zou worden vermoord. "De wederpartij was bang voor wraak en dus moest de klus worden afgemaakt", vertrouwde Van Hout De Vries toe.

Vriendschap

De Vries ging maandag in op zijn vriendschap met Van Hout die ontstond na de ontvoering van Freddy Heineken in 1984. De Vries was destijds misdaadjournalist voor De Telegraaf en volgde de zaak op de voet.

Toen Van Hout in 1984 vastzat in de Franse Santé-gevangenis in Parijs op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering schreef De Vries hem een brief. Hij verwachtte geen antwoord, maar kreeg dat toch. "Vanaf dat moment is het contact ontstaan en altijd gebleven", aldus De Vries.

Band

De band tussen de twee werd erg sterk na het schrijven van het boek De ontvoering van Alfred Heineken. De Vries vertelt dat hij Van Hout enigszins voor het blok heeft gezet toen duidelijk werd dat Van Hout op het punt stond aan Nederland te worden uitgeleverd en te worden vervolgd.

Van Hout en Holleeder verbleven in 1985 enige tijd in een Frans hotel waar ze onder arrest stonden. De Vries zou tegen Van Hout hebben gezeg dat als ze een boek wilden schrijven het op dat moment moest gebeuren. De crimineel dacht er een dag over na en stemde vervolgens in.

Dat Holleeder tegen het boek was werd door Van Hout ter kennisgeving aangenomen, vertelt De Vries.

Beveiligingscheck

De Vries weigerde eerder maandag nog te getuigen nadat hij bij de beveiligingscheck zijn schoenen moest uittrekken. Hij kwam op eigen initiatief weer terug.