Peter R. de Vries in rechtszaal Holleeder na eerdere weigering controle

Lees de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Volgens de rechter weigerde hij bij de controle zijn schoenen uit te trekken. Hij was volgens de rechtbank ook geïrriteerd dat hij zijn auto niet in de parkeergarage onder de rechtbank mocht parkeren.

"Ik kom hier op hun verzoek. 'Ik ben journalist en getuige, waarom word ik dan behandeld alsof ik de verdachte ben?", aldus De Vries tegen de Volkskrant.

De Vries zegt dat hij een week geleden contact heeft gezocht met de rechtbank met het verzoek zijn auto te kunnen parkeren in de garage. Hij wilde dit graag omdat hij een bedreigde getuige is.

Dit was niet mogelijk omdat zijn auto dan van tevoren gecontroleerd moest worden. "Ik rijd altijd rond met een bom", zei De Vries sarcastisch. Hij heeft niet maandag voor zijn verklaring alsnog geprobeerd zijn auto daar te parkeren.

Verbazing

De voorzitter van de rechtbank zei met verbazing kennis te hebben genomen van het besluit van De Vries. Ook advocaat van Holleeder Sander Janssen kon zich niet vinden in de beweegredenen van de verslaggever.

"Kennelijk wil meneer De Vries zich niet houden aan de regels die voor iedereen gelden", aldus Janssen. "Ook wij moeten onze schoenen uittrekken."

De advocaat en het Openbaar Ministerie lieten weten dat er zo snel mogelijk contact opgenomen moet worden met De Vries om hem alsnog te sommeren naar de rechtbank te komen. De journalist heeft hier gehoor aan gegeven.

Bij een eventuele weigering kon hij worden gedwongen om alsnog te komen, Het is niet duidelijk of hij donderdag bij de zitting aanwezig zal zijn. De Vries zei vrijdag in RTL Boulevard niet te kunnen komen en dat hij op een ander moment zou getuigen. Janssen liet weten hier niet akkoord mee te gaan en de journalist te willen dwingen te komen.

De Vries werd bij hervatting van de zitting niet om een verdere uitleg gevraagd.

Bedreiging

Holleeder bedreigde De Vries in 2013 voor de deur van diens woning. Daarvoor moest Holleeder een deel van zijn oude straf uitzitten. Holleeder was boos over de Amerikaanse verfilming van het boek, de ontvoering van Alfred Heineken.

De verslaggever was ook degene die de zussen Holleeder in contact bracht met het OM toen zij besloten te gaan verklaren tegen hun broer.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!