'Ik moest geld schoonmaken om vingerafdrukken van Holleeder te wissen'

Volgens hier ons liveblog van de rechtszaak tegen Willem Holleeder

"Ik heb toen biljetten moeten schoonvegen met een doekje. Ik maakte ze alleen te nat en toen werd hij heel boos", vertelt de vrouw op de veertiende dag van het proces tegen Willem Holleeder.

Geld was een veelvoorkomend onderwerp tijdens het eerste gedeelte van de tweede dag van het verhoor van Den Hartog in de rechtbank van Amsterdam.

Zo zou Holleeder het geld van zijn ex-vriendin als zijn bezit zien. Een van de redenen daarvoor, was dat hij Den Hartog na de dood van haar partner crimineel Sam Klepper in 2000, had geholpen met de afwikkeling van financiële zaken.

"Op het begin vond ik dat heel fijn, maar op een gegeven moment beschouwde hij het als zijn geld", aldus Den Hartog. Ze kreeg rond 2002 een relatie met Holleeder.

Bezit

"Het is niet dat hij bij dat geld kon, maar hij zag het wel als zijn bezit", aldus Den Hartog. "Ik moest hem geld geven als hij dat opeiste. Zo heb ik hem een keer rond de 10.000 euro betaald voor hulp bij een strafzaak."

Den Hartog wilde niet alle vragen van het Openbaar Ministerie beantwoorden omdat ze zelf ook onderwerp van onderzoek van de FIOD is geweest. Dit heeft alles te maken met de criminele erfenis van haar partner Klepper.

Endstra

Ook het geld dat haar overleden vriend had ingelegd bij zakenman Willem Endstra, was volgens Holleeder van hem. Den Hartog zei vrijdag dat er door Klepper persoonlijk een bedrag van 12 miljoen gulden was betaald aan de 'bankier van de onderwereld'. Endsta investeerde dit geld op zijn beurt in vastgoed.

"De helft van het bedrag kwam hem toe omdat hij mij zou hebben geholpen", aldus Den Hartog. "Net als andere bezittingen."

Volgens het Openbaar Ministerie past de verklaring van Den Hartog in het grotere plaatje dat Holleeder altijd uit is op geld. Zo zou de liquidatie van Cor van Hout volgens de zussen van Holleeder door hun broer zijn besteld omdat hij uit was op het vastgoed dat in het bezit was van Van Hout.

Den Hartog vertelde op de eerste dag van haar verhoor dat Holleeder zijn betrokkenheid bij de dood van Endstra, Thomas van der Bijl zou hebben toegegeven. Vrijdag kwam daar de vermeende betrokkenheid bij de mislukte aanslag op John Mieremet in 2002 bij. Ook die zou Holleeder aan Den Hartog hebben toegegeven.

Toelage

De verklaring van Holleeder dat hij juist degene was die Den Hartog onderhield, is volgens de vrouw onzin. Holleeder betaalde naar eigen zeggen 6.000 euro per maand aan zijn ex-vriendin, betaalde haar huur en was in totaal 700.000 euro aan haar kwijt.

"Ik heb wel eens geld gekregen om boodschappen te doen, maar geen maandelijkse toelage", verduidelijkt Den Hartog. "Als het over geld gaat zit je bij de verkeerde vriendin." Den Hartog zegt dat ze daarmee Maike D. bedoelt. "Die kreeg elke week 1.000 euro en een bepaald bedrag om de drie maanden zodat ze kleding kon kopen."

Astrid Holleeder

Holleeder liet eerder deze rechtszaak weten dat de verklaringen van onder meer Den Hartog zijn geregisseerd door zijn zus Astrid. "Maar we hebben nooit gesproken over de inhoud van mijn verklaring", legt Den Hartog uit.

"Astrid heeft alleen tegen mij gezegd dat ik gewoon moest vertellen zoals ik het heb meegemaakt." Ze vertrouwde haar niet direct omdat ze bang was dat het een truc van Holleeder was.