'Willem Holleeder vertelde dat Endstra en Van der Bijl eraan zouden gaan'

Volgens de ex-vriendin van Holleeder was Holleeder vaak dronken als hij deze dreigementen uitte. Holleeder zou tegen Den Hartog hebben gezegd dat Endstra en Van der Bijl met de politie spraken en daarom "zouden gaan liggen".

Den Hartog verklaarde dat Holleeder vaak loslippig was als hij had gedronken. "Thomas gaat betalen die kankerhond" herhaalde de vrouw de woorden van haar ex die hij zou hebben gesproken toen zij hem ophaalde uit de kroeg De Hallen. Het café van Van der Bijl.

"Hij gaat eraan als hij zo doorgaat. Hij vertelt iedereen dat ik Cor (Van Hout) heb gedaan (hebben gedood, red.)." Volgens Den Hartog wist Holleeder dat Van der Bijl sprak met de politie "en dan kun je je leven gedag kussen", aldus Den Hartog.

Endstra

Hetzelfde gold voor Endstra. Volgens Den Hartog kwam Holleeder erachter dat de zakenman met de politie sprak. "Ik schiet hem dood, ik laat hem doodschieten", was volgens de vrouw de woedende reactie van Holleeder.

Zowel Endstra als Van der Bijl hebben verklaringen bij de politie afgelegd over Holleeder. De zakenman werd in 2004 doodgeschoten. Van der Bijl in 2006.

Op de vraag van de rechtbank of Den Hartog niet dacht dat het grootspraak was van Holleeder, antwoordt Den Hartog dat Holleeder na de dood van de mannen vertelde: "Ik heb het je toch gezegd, ik heb het je toch van tevoren gezegd?"

Van Hout

Den Hartog verklaarde ook over de avond van de dood van Van Hout. De man van Sonja Holleeder werd op 24 januari in 2003 in Amstelveen doodgeschoten. Den Hartog ontvangt eerder die dag een speciale code van Holleeder op haar pieper die betekent dat ze voor eten moet zorgen.

Als hij bij haar langskomst zegt Den Hartog tegen hem hoe erg ze het voor hem vindt. Holleeder was volgens haar juist erg relaxt. "Erg, erg? Weet je hoe lang dit geduurd heeft?", zou Holleeder haar hebben laten weten terwijl hij een pistoolgebaar maakte met zijn vingers.

"Hij was jolig", aldus Den Hartog. "Niet dat hij springend binnenkwam, maar zijn hele lichaamshouding zei dat hij blij was."

Holleeder en Den Hartog kregen rond 2002 een relatie met elkaar die bijna twaalf jaar zou duren. Den Hartog was de vriendin van Sam Klepper. De crimineel werd in 2000 geliquideerd. Den Hartog is ervan overtuigd dat Holleeder hierachter zit. "Hij heeft het tegen me gezegd".

Den Hartog omschreef Holleeder als een man met twee gezichten. "Na de dood van mijn man was hij erg lief en zorgzaam", vertelde ze. "Ik voelde me veilig bij hem. Later veranderde dit. Hij werd dreigend en had me onder zijn duim. Ik ben me steeds meer gaan afsluiten. Ik voelde me afgestompt."