Eerste schermutselingen tussen Willem Holleeder en zus Astrid

Astrid probeerde de rechtbank vooral duidelijk te maken hoe haar broer is en hoe hij werkt. Dat hij mensen in een bepaalde situatie weet te brengen dat ze niet meer durven te verklaren. "Omdat ze dan zelf ook strafbare feiten moeten toegeven. Monddood maken noemt hij dat."

Net zoals zij vroeger ook "keihard" heeft gelogen over wat er met verdwenen Heinekenlosgeld was gebeurd. "Daarom wordt er nu getwijfeld aan mijn betrouwbaarheid".

Ze noemt Marcel Kaatee als ander voorbeeld. De man die eigenaar werd van de gokhallen in Amsterdam, nadat hij ze overnam van Willem Endstra, die ze op zijn beurt kocht van Holleeder in 1996.

"Maar ze zijn nog steeds van mijn broer. zo ziet hij dat", aldus Astrid. "Daarom zit Kaatee nu nog steeds in de problemen. Maar hij zegt niks en weet u waarom? Omdat dat niet kan."

Lachend

Holleeder reageerde vrijdag vaak nee-schuddend op de woorden van zijn zus. Soms zelf lachend. Het is volgens hem allemaal onzin en onderdeel van de strategie van Astrid.

Zo ook het voorlezen door Astrid van een deel van de brief die haar moeder aan de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught stuurde, waar Holleeder vastzit. Stien Leipoldt vraagt daarin Holleeder in de EBI te houden omdat Holleeder een gevaar zou vormen voor haar kinderen en kleinkinderen.

"Astrid heeft mijn moeder gek gemaakt", reageerde Holleeder geconfronteerd met de brief. "Het is onderdeel van haar angststrategie zoals ze die ook hier in de rechtbank toepast."

Liegen

Holleeder had vrijdag vaak moeite om het verhaal van zijn zus aan te horen en onderbrak het verhoor van zijn advocaat Sander Janssen dan ook enige malen om de rechtbank duidelijk te maken dat Astrid aan het liegen was.

Zo verklaarde Astrid dat haar broer op de avond van de moord op Cor van Hout met een man heeft gesproken over de erfenis van Van Hout. "Ik ben er zelf bij geweest", aldus Astrid. "Ik heb die man nog gewaarschuwd dat hij moest oppassen omdat hij nog eens in de achterbak van een auto zou komen te liggen".

Een keiharde leugen, aldus Holleeder.

Het is niet de eerste keer dat Astrid verklaart over de avond waarop haar zwager Van Hout werd doodgeschoten. De mede-Heinekenontvoerder werd op 24 januari 2003 om het leven gebracht op de stoep voor een Chinees restaurant in Amstelveen.

Liquideren

Astrid zegt samen met haar zus Sonja en broer Willem een rondje te hebben gelopen in het Amsterdamse Bos toen Willem hen zou hebben gevraagd naar het geld van Van Hout. Hij zou doelen op de panden op de Achterdam in Alkmaar. Deze zijn gekocht met een deel van het verdwenen Heinekenlosgeld.

Volgens de zussen heeft hun broer daarom Van Hout laten liquideren. Hij wilde de panden in bezit krijgen. Holleeder zelf noemt dit onzin, volgens hem zit crimineel John Mieremet achter de dood van zijn 'bloedgabber'.

Meineed

Holleeder krijgt het echt te kwaad als Astrid stelt dat haar broer in 2007 een gesprek heeft aangevraagd met een officier van justitie. Holleeder vraagt hij haar een naam te noemen, maar Astrid wil hier geen gehoor aan geven. "Dan krijg ik de hele wereld weer op mijn dak".

"Wat ze zegt is weer helemaal gelogen", roept Willem. "Ze stapelt leugen op leugen en pleegt meineed". Hij zegt nog nooit een gesprek te hebben aangevraagd met een officier van justitie.

De rechter merkt op dat Astrid de vingers in haar oren steekt als Holleeder dit vertelt. "Ik word helemaal kotsmisselijk van dat konkelen", legt ze uit. "Ik vind dit nog vreselijker dan dat ik over hem moet verklaren."

Sjaak B.

Janssen vroeg Astrid ook nog naar haar verklaring over Sjaak B. en Jesse R. en hun mogelijke betrokkenheid bij de moord op Van Hout.

Op de vraag waarom zij hier niet eerder over verklaarde, antwoordt ze vanwege haar veiligheid. Of ze dan nu wel de waarheid heeft verteld, benadrukt Astrid dat ze dit zweert op haar kleinkinderen. "Dat kan hij niet doen", voegt Astrid daaraan toe.

"Ik zweer op alle kinderen van de wereld dat jij hier leugens vertelt", antwoordde Holleeder. "Jij zweert ook nogal makkelijk", aldus Astrid.

Om de woorden van Astrid kracht bij te zetten had het OM graag enkele geluidsfragmenten willen laten horen. De rechtbank liet dit echter niet toe omdat de verdediging niet had kunnen voorbereiden.

Dit zal nu op een andere zittingsdag gebeuren. Holleeder zei zijn vragen aan zijn zus voor die zitting te bewaren.

