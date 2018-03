Sjaak B. aangehouden om betrokkenheid bij moord Cor van Hout

Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) aan NU.nl.

De zus van Willem Holleeder maakte vrijdag bekend dat ze niet eerder hierover heeft verteld uit veiligheidsoverwegingen. Astrid liet weten dat haar broer Willem Holleeder aan haar verteld zou hebben dat B. de motor heeft bestuurd. Het gaat om een rode BMW-motor die werd gebruikt voor de liquidatie in Amstelveen in 2003. Volgens de Telegraaf is hier ook een audio-opname van.

In 2015 overleefde B. nog een aanslag op zijn leven. Hij werd in Panama City in zijn hoofd geschoten. Zwaargewond werd hij toen overgebracht naar Nederland. Daarna stond hij samen met Jesse R. terecht in het Passageproces.

Vervolging

R. kreeg een levenslangegevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij zeven moorden. B. kreeg 5,5 jaar celstraf vanwege wapenhandel en -bezit. Destijds waren er ook al verdenkingen dat B. en R. betrokken waren bij de moord op Van Hout, maar de twee mannen werden daar nog nooit voor vervolgd.

Mieremet

Willem Holleeder heeft zijn betrokkenheid bij de moord op Van Hout altijd ontkend. Volgens Holleeder zit John Mieremet achter de moord op Van Hout. Mieremet zou Van Hout medeverantwoordelijk houden voor de liquidatie van zijn vriend Sam Klepper in 2000.

