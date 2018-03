OM: Sonja Holleeder kreeg strafbeschikking om valsheid in geschrifte

Het OM maakte deze afspraak met Sonja nadat zij moest toegeven dat zij eerder had gelogen over de afwikkeling van de erfenis van haar man.

Justitie deed in 2007 al onderzoek naar deze panden onder de naam Goudsnip. In 2011 kocht Sonja vervolging af voor 1,1 miljoen euro, op voorwaarde dat er geen strafbare feiten aan het licht zouden komen. Toen ze begon met verklaringen afleggen over haar broer, bleek ze toch te hebben gelogen over de afhandeling van de panden. In 2017 heeft ze daarom een strafbeschikking van het OM gekregen.

Sonja loog naar eigen zeggen om het belangrijkste familiegeheim te bewaken, namelijk het verdwenen Heikenenlosgeld. Met dat geld werden de panden op de Achterdam in Alkmaar door haar man gekocht. Deze werden na zijn dood in 2003 aan haar nagelaten.

Omdat ook broer Willem panden in Amsterdam in bezit had die gekocht waren met het losgeld, zweeg ze over de herkomst van het geld om het vastgoed niet in gevaar te brengen.

Het OM noemt deze verklaring afdoende en heeft geen enkele aanwijzing dat Sonja liegt over de afwikkeling van de erfenis. De officier van justitie wilde vrijdag dan ook niet verder ingaan op de valsheid in geschrifte omdat, "nog los van dat de relevantie ons ontgaat", de vragen niet beantwoord kunnen worden in verband met de veiligheid van de oudste zus van Willem.

Leugenachtig

Dit tot teleurstelling van de verdediging van Willem Holleeder. Zij veronderstellen dat Sonja nog steeds leugenachtig verklaart over de verkoop van de panden in Alkmaar. Zij zegt het vastgoed te hebben verkocht aan zakenman Rob Grifhorst voor 700.000 euro en 40 kilo goud.

Een van de advocaten van Holleeder, Sander Janssen, bepleitte vrijdag dat de panden in Alkmaar niet zijn verkocht aan Grifhorst, maar aan vastgoedhandelaar Bertus Hassing.

Janssen baseert zich onder andere op een afgeluisterd gesprek tussen Ad van Hout, de broer van Cor van Hout, en Bas Vermeulen, de toenmalige chauffeur en bodyguard van Cor. In dit gesprek van 1 maart 2003 zegt Ad van Hout tegen Vemeulen dat "Alkmaar al weg is", en dat Hassing de koper is.

Van Hout werd op 24 januari 2003 doodgeschoten in Amstelveen.

De rechtbank beslist 23 maart of het OM nog meer openheid van zaken moet geven.