Justitie sloot in 2017 deal met weduwe Grifhorst over panden op Achterdam

Dat heeft de zoon van Grifhorst aan misdaadjournalist Harry Lensink bevestigd naar aanleiding van het artikel in het AD. Lensink meldt dit aan NU.nl.

De krant bracht vrijdag het verhaal dat zes prostitutiepanden uit Alkmaar met een waarde van meerdere miljoenen euro’s vorig jaar zijn afgestaan aan de Staat. Mogelijk om strafvervolging af te kopen. Uit navraag van Lensink blijkt dat een van die overeenkomsten is gesloten met Nettie Grifhorst.

De advocaat van Willem Holleeder, Sander Janssen, zegt dit verhaal ook te kennen. "Ik wist dit eigenlijk al", zegt hij in een reactie na de zitting op vrijdag

De panden op de Achterdam spelen een belangrijke rol in het Holleeder-proces. Het vastgoed werd aangekocht met het verdwenen Heinekenlosgeld. Net als prostiutiepanden en gokhallen in Amsterdam. De investering werd door Rob Grifhorst gedaan namens Willem Holleeder en mede-Heinekenontvoerder Van Hout.

Verdeeld

Nadat Holleeder in 1996 ruzie kreeg met zijn bloedgabber, werd het vastgoed verdeeld. De prostitutiepanden in Alkmaar gingen naar Van Hout.

Na de dood van Van Hout in 2003 zou Sonja de panden in Alkmaar hebben doorverkocht aan Rob Grifhorst. De advocaten van Holleeder betwisten dit. Zij zeggen dat de zus van Willem Holleeder hier leugenachtig over verklaart en dat de panden aan zakenman Bertus Hassing zijn verkocht.

Of de deal tussen het OM en onder andere Nettie Grifhorst nog een rol gaat spelen in het proces tegen Holleeder is niet duidelijk. Het betekent wel dat panden in Alkmaar op zeker moment in bezit zijn geweest van de familie Grifhorst.