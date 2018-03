Astrid Holleeder: 'Jesse R. en Sjaak B. waren betrokken bij moord Van Hout'

Lees de laatste ontwikkelingen van de zaak Holleeder in ons liveblog

Deze verrassende uitspraken deed ze aan het begin van de tweede dag van haar verhoor in het strafproces tegen haar broer Willem Holleeder. Ze heeft dit naar eigen zeggen niet eerder verteld uit veiligheidsoverwegingen.

Astrid liet weten dat haar broer Willem Holleeder aan haar verteld zou hebben dat B. de motor heeft bestuurd. Het gaat om een rode BMW-motor die werd gebruikt voor de liquidatie in Amstelveen in 2003.

Het verhaal dat R. betrokken zou zijn, is haar verteld door een man. Die persoon zou het hebben gehoord van de halfbroer van R..

R. zou na de moord op Van Hout drie dagen lang veel cocaïne hebben gebruikt omdat hij zo'n spijt had van de liquidatie en zijn betrokkenheid hebben opgebiecht.

Passage

R. heeft in het verleden samen met Van Hout in dezelfde gevangenis vastgezeten en goed contact hebben gehad. Hij zou echter onder druk zijn gezet om de moord uit te voeren.

R. en B. zijn beiden veroordeeld in het liquidatieproces Passage. R. heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor zijn betrokkenheid bij zeven moorden. B. kreeg 5,5 jaar celstraf.

De verdenking dat beide mannen betrokken waren bij de dood van Van Hout, is niet nieuw, maar zij zijn nooit voor de dood van Van Hout vervolgd.

Ontkennen

Willem Holleeder heeft zijn betrokkenheid bij de moord op Van Hout altijd ontkend. Volgens Holleeder zit John Mieremet achter de moord op Van Hout. Mieremet zou Van Hout medeverantwoordelijk houden voor de liquidatie van zijn vriend Sam Klepper in 2000.

De verdediging is vrijdag na de verklaring begonnen met hun verhoor van Astrid Holleeder. Ze vroegen de zus van Willem naar hun onderlinge band. Astrid verklaarde maandag nog dat haar broer ziek is en het enige medicijn de vier muren van de gevangenis is.

Pistool

Sander Janssen, een van de advocaten van Holleeder, hield Astrid een gesprek voor tussen haar destijds 17-jarige nichtje en haar broer. In dit gesprek zegt het meisje van Willem te houden en het is een lieflijk gesprek.

Janssen zegt dat dit vijf weken na het moment is, dat Willem zijn neef Rich van Hout, een pistool op zijn hoofd gezet zou hebben. Astrid heeft dit verklaard en schrijft dit ook in haar boek Judas.

Astrid wordt hiernaar gevraagd omdat dit volgens de verdediging toch wel vreemd is. "Ja, zo verknipt was het", aldus Astrid. "Zo ziek en verknipt zijn we met elkaar omgegaan. Ook de kinderen en dat is al erg genoeg. We moesten aardig blijven doen. We deden alsof."

"Ik wist dat dit ging komen, daarom ben ik ook de gesprekken met mijn broer gaan opnemen. Dan kan je hem horen in zijn natuurlijke habitat."

Normaal

Ook ging Janssen in op Van Hout die zijn vrouw Sonja Holleeder sloeg en ook dreigende taal zou hebben geuit richting Sonja.

"Zo ging dat bij ons", legt Astrid uit. "Dat was heel normaal, maar ik kan je rustig vertellen dat Cor dat nooit zou doen. Hij was een moeilijke man als hij had gedronken, maar hij is niet gek. Niet zoals uw cliënt (Willem red.)."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!