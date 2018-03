Astrid Holleeder: Mijn broer bedoelt liquideren met 'die is aan de beurt'

"Ik snap dat het voor normale mensen moeilijk te volgen is, maar ik weet wat hij bedoelde." Astrid zei maandag dat haar broer vaak ook een pistoolgebaar maakte als hij woorden uitsprak als: "Je weet wat ik doe".

De zus van Holleeder probeerde de rechtbank de betekenis van de woorden van haar broer te duiden, wat bij haar soms voor frustratie zorgde.

Zo zei haar broer nooit direct iets over liquideren of iemand omleggen. "Dit deed hij altijd in veilige bewoordingen, voor het geval hij afgeluisterd of opgenomen zou worden. Maar dit probeer ik jullie te zeggen, ik wéét wat hij bedoelt."

Een van de advocaten van Holleeder, Robert Malewicz, zegt in een reactie tegen NU.nl dat Astrid niet de context bepaalt van de woorden die haar broer heeft uitgesproken. "De zin 'die is aan de beurt kan ook betekenen dat hij iemand een paar klappen gaat geven, zoals Holleeder zelf ook heeft verklaard", aldus de advocaat.

"Zij geeft ook zelf invulling aan woorden die worden gefluisterd en/of moeilijk verstaanbaar zijn op de geluidsfragmenten", vult Malewicz aan. "En als daar kritische vragen over worden gesteld, zegt ze dat zij haar broer zo goed kent en weet wat hij bedoelt".

Peter R. de Vries

Zo zei Astrid oprecht te vrezen voor het leven van Peter R. de Vries. De misdaadjournalist deed aangifte tegen Holleeder nadat die hem voor zijn deur van zijn woning in Hilversum had bedreigd. Holleeder was kwaad over de Amerikaanse verfilming van het boek van De Vries, De Ontvoering van Alfred Heineken.

Toen Holleeder hoorde van de aangifte zei hij tegen zijn zus: "Kan niet he As. Dat zijn drie jaar". Deze uitspraak is ook terug te horen op een opname. Holleeder zat in zijn proeftijd van de straf die hij kreeg voor het afpersen van onder andere Willem Endstra.

Een veroordeling zou hem mogelijk drie jaar kosten. Met die gedachte zou hij tegen Astrid hebben gezegd: "Die kan er ook wel bij". Astrid zegt zeker te weten dat hij bedoelt dat hij De Vries zou gaan doden. "Daarom ben ik ook als een stuiterbal heen en weer gegaan tussen die twee om het op te lossen."

Loos dreigement

Het was volgens Astrid nooit een loos dreigement bij haar broer. "Het leidde altijd ergens toe", verduidelijkt ze. "Als je eenmaal verkeerd in die kop van mijn broer zit, dan kom je er niet meer uit. Dat kan ook nog tien jaar duren."

Astrid nam de gesprekken met haar broer onder meer op in de hoop dat haar broer uit eigen beweging zou zeggen dat hij betrokken is geweest bij de liquidaties waarover zij en haar zus Sonja hebben verklaard.

Bekentenis

Maar tot nu ontbreken die harde bekentenissen op band. Dit is de reden dat Astrid probeert uit te leggen wat haar broer bedoelde met zijn woorden. "Een klap in het donker is een liquidatie die iemand niet ziet aankomen", legt ze uit.

Holleeder zelf zegt dat hij inderdaad heeft gedreigd, maar nooit heeft gedaan. Hij omschreef zichzelf als een blaffende hond die niet bijt. Hij is naar zijn eigen zeggen zeker niet betrokken bij de liquidaties waarvan hij wordt beschuldigd.

Zijn advocaten wezen er ook meerdere malen op dat er geen harde bewijzen zijn voor de betrokkenheid van Holleeder bij liquidaties. Zij zeggen in dit proces aan te kunnen tonen dat de zussen Holleeder onbetrouwbaar zijn.