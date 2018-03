Advocaten Willem Holleeder beraden zich op nieuwe opnamen

Astrid Holleeder vertelde maandag op de eerste dag van haar verhoor in de rechtbank van Amsterdam, dat zij onlangs nieuwe opnamen van gesprekken met haar broer heeft teruggevonden.

Zij vond die naar eigen zeggen tijdens het verhuizen. Later nuanceerde ze deze woorden en werden de twee usb-sticks met geluidsfragmenten volgens haar teruggevonden bij iemand anders thuis.

Astrid zegt in reactie de opnamen die ze maakte "altijd uit huis te plaatsen". Zij bewaarde deze nooit bij haar thuis om te voorkomen dat ze ontdekt zouden worden. Ze wil niet ingaan op bij wie dat dan was of bij het verhuizen van welke spullen de opnamen zijn gevonden.

Janssen liet weten de verklaring opvallend te vinden. Daarnaast wees hij erop dat Astrid meerdere malen heeft bezworen dat zij alle opnamen heeft ingeleverd.

Gesprekken

Het OM laat weten op vier momenten in februari en maart de opnamen in handen te hebben gekregen. Het gaat in totaal om vijftien gesprekken die nog niet allemaal op papier zijn uitgewerkt.

De officier van justitie stelde voor om Willem Holleeder op 23 maart te confronteren met passages uit deze gesprekken en hem daarover te ondervragen. Holleeder zelf zegt eerst de opnamen te willen horen voordat hij reageert.

Zijn advocaat Sander Janssen stelde voor om samen met zijn collega Robert Malewicz te overleggen met hun cliënt. Zij zullen later hun standpunt laten weten.

Van Hout

Astrid stapte in 2013 naar justitie om te gaan verklaren over haar broer. Om haar getuigenis kracht bij te zetten nam zij heimelijk gesprekken op tussen haar en haar broer. En onlangs zou zij opnamen hebben teruggevonden.

Uit een van de opnamen zou volgens Astrid blijken dat Willem "zit te gieren van het lachen" als er wordt gesproken over de dood van Cor van Hout (2003) en Robert ter Haak, die naast Van Hout stond in Amstelveen.

Astrid zegt dat het "steekt", als Willem praat over Cor als zijn goede vriend. "Dat steekt ook de kinderen".

Soerel

In een andere opname zou haar broer zijn angst uitspreken over het feit dat Dino Soerel ging verklaren in het liquidatieproces Passage. Holleeder was bang dat Soerel over hem zou gaan praten.

Soerel is in 2017 tot levenslang veroordeeld voor de moorden op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Liquidaties waarvoor Holleeder nu ook terecht voor staat.