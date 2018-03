Astrid Holleeder noemt opnemen gesprekken met broer 'ultiem verraad'

Volg hier ons liveblog over het verhoor van Astrid Holleeder

Dat werd maandag duidelijk tijdens het verhoor van Astrid Holleeder in de rechtszaak tegen haar broer.

Astrid is vanaf 2013 bij de politie gaan verklaren. Ze deed dit naar eigen zeggen omdat de bedreigingen van haar broer tegen haar zus Sonja, steeds heftiger werden.

Daarnaast was Willem volgens haar betrokken bij levensdelicten. "En daar trek ik de grens", aldus Astrid. "Als hij gewoon een boefje was geweest, had hij gewoon bij me thuis kunnen blijven komen."

"Ik vind het heel erg dat hij dit moet meemaken", zei Astrid. "Verraden worden door je eigen familie. Het is nogal wat. En dan ook nog worden opgenomen door je eigen zus. Dat is wel het ultieme verraad."

"Ik doe dit ook niet uit haat. Maar hij is ziek en en het enige medicijn zijn die vier muren."

Nieuwe opnamen

Maandag werd ook duidelijk dat Astrid nieuwe opnamen heeft gevonden van gesprekken die zij had met Willem Holleeder. Ze vertelde inmiddels alweer twee keer te zijn verhuisd en de opnamen toen te hebben aangetroffen.

Later nuanceerde ze deze woorden en werden de twee usb-sticks met geluidsfragmenten volgens haar teruggevonden bij iemand anders thuis. Ze zei dat ze de opnamen nooit thuis bewaarde om het risico op ontdekking zo klein mogelijk te maken.

Het gaat in totaal om vijftien gesprekken, die nog niet allemaal op papier zijn uitgewerkt.

Astrid heeft de opnamen inmiddels overhandigd aan het Openbaar Ministerie (OM). Uit een van de opnamen zou volgens Astrid blijken dat Willem "zit te gieren van het lachen" als er wordt gesproken over de dood van Cor van Hout (2003) en Robert ter Haak, die naast Van Hout stond in Amstelveen.

Astrid zegt dat het "steekt", als Willem praat over Cor als zijn goede vriend. "Dat steekt ook de kinderen".

Soerel

In een andere opname zou haar broer zijn angst uitspreken over het feit dat Dino Soerel ging verklaren in het liquidatieproces Passage. Holleeder was bang dat Soerel over hem zou gaan praten.

Soerel is in 2017 tot levenslang veroordeeld voor de moorden op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Liquidaties waarvoor Holleeder nu ook terechtstaat.

Liquidaties

De jongste zus herhaalde maandag nogmaals dat Willem tegenover haar heeft verklaard dat Ter Haak degene is die Van Hout naar het Chinees restaurant in Amstelveen heeft gelokt, zodat hij daar doodgeschoten kon worden.

Astrid heeft verklaard over de betrokkenheid van haar broer bij verschillende liquidaties, waaronder die op haar zwager Van Hout en Van der Bijl.

"Thomas was gewoon niet nodig", zei Astrid emotioneel. "Hij was gewoon een jongen die altijd alles deed voor iedereen. Hij was wel een boefie, maar niet slecht."

Astrid zegt jarenlang de vertrouweling van Holleeder te zijn geweest en nam heimelijk veel van hun gesprekken op. Ze zei maandag dat ze blij is te kunnen verklaren "en met u (de rechter, red.) in gesprek kan. Zo kan ik alle negatieve karmapunten die ik in mijn leven heb opgebouwd, toch een beetje compenseren."

Leugens

Willem heeft op zijn beurt de verklaringen van Astrid bestempeld als "smerige leugens". Zij zou ook hun andere zus Sonja en zijn ex-vriendin Sandra den Hartog hebben opgezet om tegen hem te getuigen.

Astrid noemde dit op haar beurt onzin. "Daarom ben ik ook blij dat ik die opnamen heb gemaakt."

Judas

Astrid is niet alleen bekend geworden als 'de zus van', maar ook door het schrijven van de boeken Judas en Dagboek van een getuige. Judas is een familiekroniek waaruit het beeld van haar broer naar voren komt als een tiran en dwingeland.

Vrijdag zal Astrid worden verhoord door de advocaten van haar broer en vrijdag de 23e is het de beurt aan het OM.

