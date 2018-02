OM moet duidelijkheid geven over afspraak met Sonja Holleeder

Volgens de rechtbank kan de inhoud van de verklaring mogelijk relevant zijn voor de zaak tegen Willem Holleeder, waarin Sonja een belangrijke getuige is, als er naast het afzien van vervolging ook andere afspraken over de inhoud van haar verklaringen zijn gemaakt.

Bijvoorbeeld dat Sonja niet over betrokkenen bij de afwikkeling van de erfenis hoeft te verklaren. Het OM moet hier uiterlijk 9 maart schriftelijk duidelijkheid over geven.

Verdediging

De advocaten van Willem Holleeder willen op hun beurt graag van Sonja weten wat er precies is gebeurd met de 'criminele erfenis' van haar man Van Hout na zijn overlijden in 2003. En belangrijker nog, of zij hier over heeft gelogen.

De rechtbank heeft nog niet besloten of zij verplicht wordt om hier antwoord op te geven

De kwestie draait allemaal om de panden op de Achterdam in Alkmaar. Deze panden zijn door zakenman Rob Grifhorst gekocht namens Van Hout met zijn deel van het verdwenen Heinekenlosgeld. Van Hout was een van de Heinekenontvoerders in 1983.

Goudsnip

Na zijn liquidatie in 2003 liet hij de panden volgens Sonja Holleeder aan haar na. Het Openbaar Ministerie begon in 2007 een onderzoek naar Sonja Holleeder, genaamd Goudsnip, omdat de zus van Willem Holleeder werd verdacht van witwassen van de verkoop van het vastgoed.

Sonja kocht in 2011 vervolging af voor een bedrag van 1,1 miljoen euro. Wel werd de afspraak gemaakt dat als er nieuwe feiten boven tafel kwamen, er alsnog tot vervolging over zou worden gegaan.

Twee jaar later besloot Sonja samen met haar zus Astrid te gaan getuigen tegen haar broer. Toen Sonja bij de rechter-commissaris werd verhoord door de advocaten van Willem Holleeder, werd duidelijk dat zij had gelogen over de afwikkeling van de criminele erfenis.

Liegen

Omdat dit haar verdere verklaren in de zaak tegen haar broer in de weg zou staan werd in 2016 een nieuwe overeenkomst gesloten met het Openbaar Ministerie. Dinsdag liet Sonja weten dat zij dankzij deze afspraak vrij kan verklaren zonder consequenties.

Een van de advocaten van Holleeder, Sander Janssen, zegt dat hij vermoedt dat Sonja nog steeds liegt over wat er met de panden op de Achterdam is gebeurd en dat hier een motief in zou kunnen liggen voor het afleggen van belastende verklaringen over haar broer.

Daarnaast zegt het ook iets over de betrouwbaarheid van Sonja als getuige. Volgens haar verklaring is de erfenis van haar man het motief voor haar broer om zijn 'bloedgabber' Van Hout te laten vermoorden.

Daarom diende hij dinsdag het verzoek in bij de rechtbank om Sonja op te leggen opheldering te geven over de inhoud van de overeenkomst. Het is nu eerst aan het OM om openheid van zaken te geven.