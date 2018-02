Weduwe van crimineel Mieremet kreeg vergoeding na schikking

De vergoeding is aan het licht gekomen door onderzoek van het onderzoeksprogramma Zembla. Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) wist het televisieprogramma beslag te leggen op een interne mail waarin van een onkostenvergoeding werd gesproken.

Het Landelijk Parket bevestigt de overeenkomst.

Ria E. was na de dood van haar man Mieremet de erfgename van zijn criminele vermogen. Mieremet verdiende zijn geld onder andere met de handel in drugs in de jaren negentig. Een deel van de opbrengsten werd geïnvesteerd bij de zakenman Willem Endstra.

Willem Holleeder wordt verdacht van de liquidatie op Mieremet en wordt vervolgd voor zijn dood. De rechtszaak vindt momenteel plaats voor de rechtbank van Amsterdam. Holleeder ontkent elke betrokkenheid bij de dood van zijn criminele kompaan.

Witwassen

Het OM deed na de dood van Mieremet onderzoek naar E. omdat ze werd verdacht van het witwassen van het geld van haar man. In 2007 werd beslag gelegd op bankrekeningen van de vrouw, waaronder een in Liechtenstein, en vastgoed, waaronder een villa in het Belgische Neerpelt.

In 2013 trof E. een schikking met het OM. Ze deed afstand van het vermogen waarop in 2007 beslag was gelegd. In ruil voor de transactie ter waarde van ongeveer 6,5 miljoen euro, zag het OM af van vervolging voor witwassen.

Advocatenkosten

Het Landelijk Parket laat vrijdag weten dat het geld een tegemoetkoming is in de kosten die E. heeft moeten maken. "Het gaat onder meer om kosten voor juridische bijstand en overige kosten", valt te lezen in het persbericht. Het gaat om een bedrag van 200.000 euro waarna na aftrek van kosten voor E. 156.417,84 euro overbleef.

E. is ''alles is afgenomen'', aldus het OM, daarom zijn onder meer deze kosten vergoed.

Volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft het OM ''conform de richtlijnen'' de criminele erfenis van E. afgenomen. Volgens de minister zijn aan haar de kosten vergoed die verband hielden met het afnemen van het geld ''omdat men de weduwe niet met schulden wilde laten zitten''.