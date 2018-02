OM toont beeld van Holleeder als scheldende woesteling

Net als donderdagmorgen liet het OM na de lunchpauze verschillende fragmenten horen van gesprekken die Holleeder in het verleden voerde, dit keer met zijn ex-vriendinnen, onderwie Sandra den Hartog.

Vele malen werd Den Hartog uitgescholden voor kankerhoer. "Zo praat ik ja", aldus Holleeder. "Je hoort het in vele gesprekken terug en zo kan je zien dat ik dat tegen iedereen zeg."

Met deze consistentie wilde Holleeder laten zien dat het voor hem normaal was. "Ik begrijp dat u dat anders doet", laat hij de officier van justitie weten.

Woede

In weer een ander gesprek kreeg Holleeder van een vriendin te horen dat hij mogelijk problemen kreeg over het wel of niet verkopen van een huis met de vader van haar kind. Holleeder ontstak in woede als hij te horen krijgt dat hij een brief van een advocaat tegemoet kan zien.

"Hij (de man) moet zijn kale kankerkop houden, want anders ga ik agressief worden", beet hij zijn vriendin toe. De vrouw zelf bleef kalm.

Als Holleeder niet veel later terugbelt en hij op enig moment het 11-jarige dochtertje aan de lijn krijgt laat hij het meisje weten dat zij aan haar vader moet laten weten dat hij een "pisbak" is. "En dat hij dit weekend naar Amsterdam moet komen, dan sla ik hem op zijn kankerbek."

Het waren fragmenten die aansluiten bij de opnamen die eerder die dag voor het eerst te horen waren met zijn zussen. Het past in het plan zoals het OM dat op de eerste dag van het proces presenteerde. De demythologisering van Holleeder als innemende joviale knuffelcrimineel.

Verbazing

Het leidde tot verbazing en frustratie bij Holleeder die meerdere malen liet weten dat hij hier terechtstaat voor liquidaties. "En dat heb ik niet gedaan", verduidelijkte hij. "Dat ik schreeuw weet ik nu wel". Vaak verwees hij naar zijn Jordanese (Amsterdam red.) afkomst. "Zo gingen wij met elkaar om."

Een van de advocaten van Holleeder, Robert Malewicz, laat aan NU.nl weten dat hij zich ook heeft verbaasd over het OM. "Ik snap dat je een aantal tapgesprekken laat horen, maar dat je hier een hele dag aan besteedt is wel opvallend", aldus de advocaat.

"Hij heeft allang toegegeven dat hij schreeuwt en daar kan je wat van vinden, maar dat zegt niks over zijn betrokkenheid bij liquidaties."

Heinekenlosgeld

Het OM kwam ook nog met een opvallende verklaring die woensdag werd gedaan door de broer van Thomas van der Bijl, Jopie. Hij kwam naar voren als getuige omdat hij 'pissig' zou zijn geworden nadat hij hoorde dat Holleeder verklaarde dat hij het geld zelf heeft opgegraven.

Volgens Jopie van der Bijl had zijn broer Thomas het geld opgegraven en had hij het naar zijn broer gebracht die het lange tijd in beheer had.