OM laat eerste opnamen zussen horen in proces Holleeder

In een van de fragmenten zegt Holleeder tijdens een gesprek met Astrid: "Het gaat niet goed. Als ik haar (zus Sonja red.) vanavond tegen kom, dan sla ik haar tanden eruit, ik sla haar het ziekenhuis in. Ik sla haar de intensive care op. Weet je wat het is Astrid? Ik kan er niet mee leven. Dit is nog erger dan erg."

In een ander fragment zegt Holleeder tegen zijn zus Sonja: "Dit is mijn laatste waarschuwing, je hangt aan een draadje. Als je mijn zusje niet was, was je er al geweest."

Op sommige momenten zijn de geluidsfragmenten slecht verstaanbaar, dat zijn volgens het OM fluistermomenten van Holleeder. Volgens de verdediging kan dit niet uit deze opnamen worden afgeleid.

Volgens het OM is echter het feit dat Holleeder soms fluistert in de gespekken met zijn zus, en het feit dat hij altijd buiten wilde zijn tijdens die gesprekken, een teken dat hij dingen te verbergen heeft.

Volgens Holleeder zelf is het onzin dat hij fluistert en doet hij dat zeker niet bewust. Dat er alleen buiten werd gesproken is volgens hem gewoonte. "Zo heeft hij het altijd gedaan."

Verklaringen

Het staat haaks op de verklaringen van zijn zussen Sonja en Astrid Holleeder. Zij zeggen dat hun broer fluisterde tijdens gesprekken omdat hij niet wilde dat er dingen naar buiten zouden komen mocht hij ooit worden afgeluisterd. Net zoals dat hij pistoolgebaren maakte met zijn handen, als hij de woorden sprak: "Je weet wat er gaat gebeuren."

Sonja verklaarde dinsdag nog dat haar broer wel eens bij haar kwam toiletteren en dat hij haar dan dingen toevertrouwde. Zo zou hij gezegd hebben dat Willem Endstra eraan zou gaan. Om te voorkomen dat ze werden afgeluisterd deed hij dan de douche of kraan aan.

"Onzin", aldus Holleeder donderdag. "Alsof de politie dat niet kan wegfilteren."

Gefrusteerd

Holleeder raakte op enig moment gefrustreerd na het beluisteren van de opnamen. "We weten nu wel dat ik schreeuw", maakte hij duidelijk. "Maar ik heb geen opdrachten gegeven tot liquidaties en daarvoor zit ik hier."

Holleeder werd bijgevallen door zijn advocaat Sander Janssen, die zei dat hem het gevoel bekroop dat het OM toch vooral bezig was om voor de buitenwereld een beeld te schetsen van een man die alleen dreigt.

De officieren van justitie lieten op dag één van het proces al weten dat zij zouden zorgen voor een demythologisering van Holleeder als knuffelcrimineel.

Dreigend

Holleeder zei eerder in het proces over de doodsbedreigingen die hij tegen zijn zussen uitte in de opgenomen gesprekken, dat hij "maar wat zei". Hij zou zijn zussen nooit wat aan hebben willen doen.

De rechtbank wees hem er toen op dat zijn woorden heel dreigend overkomen. "Het klinkt alsof u haar gaat vermoorden", aldus de rechter. "Hoezo vermoorden?" reageerde Holleeder. "Ik dreig, maar aan het einde van het verhaal zeg ik: maak je niet druk het is over".

Opvallend was dat Holleeder emotioneel werd na het horen van de opname van zijn zus Astrid waarin de op handen zijnde aangifte van bedreiging van Peter R. de Vries door Holleeder wordt besproken. "Omdat ik door mijn eigen zus erin wordt geluisd", verklaart Holleeder zijn verdriet.