Advocaat Holleeder denkt dat Sonja nog steeds liegt over erfenis Van Hout

Sonja verklaarde maandag dat Van Hout haar de panden op de Achterdam in Alkmaar heeft nagelaten. Van Hout had deze panden gekocht met zijn deel van het verdwenen losgeld van de Heinekenontvoering in 1983.

Volgens Sonja heeft haar broer Willem Holleeder altijd achter de erfenis van Van Hout aangezeten en ligt hierin zijn motief voor de moord op haar man.

Spanje

Janssen toonde dinsdag verschillende documenten in de rechtszaal waaruit zou blijken dat de panden in 2003 zijn verkocht. Sonja zegt inderdaad in die tijd geld te hebben ontvangen, maar dat dit afkomstig was van de verkoop van haar huis in Spanje.

Janssen betwist dit omdat hij ook over een document beschikt waaruit blijkt dat het huis in Spanje pas in 2005 is verkocht. Sonja zou volgens hem liegen over de verkoop van de Achterdam en die opbrengsten hebben weggesluisd.

Daarom wil Janssen dat zij verklaart over de inhoud van een overeenkomst die zij in 2017 sloot met het Openbaar Ministerie (OM). Met het OM is toen de afspraak gemaakt dat Sonja vrijuit kon verklaren over wat er met de panden op de Achterdam is gebeurd zonder dat zij alsnog wordt vervolgd.

Gelogen

Volgens Janssen heeft Sonja echter weer gelogen over wat er met de panden op de Achterdam is gebeurd en zou hierin een motief kunnen liggen voor het afleggen van belastende verklaringen over haar broer. Hij wil dan ook dat de rechtbank haar oplegt opheldering te geven over de inhoud van de overeenkomst.

Volgens het OM is inhoud van de afspraak echter niet relevant voor deze zaak en moet dit verzoek worden afgewezen.

FIOD

In 2011 sloot Sonja ook al een overeenkomst met het OM. Voor een bedrag van 1.1 miljoen euro kocht zij verdere vervolging voor witwassen af. Zij loog toen over de verkoop van de Achterdam omdat ze bang was dat de FIOD erachter zou komen dat het was gekocht met het Heinekenlosgeld, waarWillem Holleeder altijd over had verklaard dat het was verbrand.

De panden die Willem Holleeder had gekocht met het losgeld zouden dan ook in gevaar komen en uit angst voor haar broer, zweeg Sonja naar eigen zeggen over wat ze had gedaan met het vastgoed in Alkmaar.

De rechtbank van Amsterdam heeft dinsdag laten weten dat ze vrijdag om 15.00 uur een beslissing gaan nemen of Sonja Holleeder antwoord moet geven op vragen over haar overeenkomst met het OM. Het geplande verhoor van Sonja wordt hierdoor opgeschort.

De zaak wordt donderdag hervat met het verhoor van Willem Holleeder door het Openbaar Ministerie.