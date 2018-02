Emotionele Sonja Holleeder: 'Ik had geen andere keuze dan normaal doen'

Volgens Sonja kon ze zich niet anders gedragen, omdat afwijkend gedrag door Willem Holleeder zou worden gezien als een teken dat iemand met de politie spreekt.

"Je kon niet tegen hem zeggen dat hij moest oprotten, want dan ben je tegen hem. En we weten waartoe hij in staat is", aldus Sonja. "Hij ging met zware jongens om. Die wil je niet tegen je in het harnas jagen." Sonja stelde dat ze ook tegen haar kinderen heeft gezegd dat ze normaal moesten blijven doen tegen hun oom. Daar hoorde ook uit eigen initiatief contact opnemen met Willem Holleeder bij.

Volgens Sonja Holleeder is dat ook de reden dat er tapgesprekken bestaan van 'normale' dialogen tussen Willem Holleeder met zijn zus en haar kinderen. De advocaat van Willem Holleeder, Sander Janssen, hield Sonja verschillende uitwerkingen voor van door de politie opgenomen telefoongesprekken.

Sonja Holleeder stelt echter dat haar broer haar kinderen juist haatte en andersom was er ook geen sprake van liefde. "Hij heeft gezegd dat hij mijn kinderen zou vermoorden", aldus Sonja. "Hou je dan van ze?"

De zus van Willem Holleeder voelde zich tijdens de zitting erg in het nauw gedreven, omdat er volgens haar door Janssen een beeld ontstaat dat Willem Holleeder een joviale familieman is. "Maar dat gaat je niet lukken", snauwde Sonja hem toe. "Hij heeft de vader van mijn kinderen vermoord. Hij zei: ik heb 'Corretje' gedaan. Het schuim stond hem op zijn mond."

Kind

De emoties bij Sonja liepen pas echt hoog op toen Janssen haar vroeg naar het gehandicapte kind van haar en Cor van Hout, dat na de geboorte ter adoptie werd aangeboden.

Janssen vroeg hiernaar, omdat hij benieuwd was naar de aandacht die Willem Holleeder volgens haar aan haar kind had besteed. Sonja werd echter kwaad en stelde dat Willem tegen haar zin dit verhaal naar buiten heeft gebracht via een boek van misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink.

Sonja wilde dat de passage werd verwijderd, maar dat mocht volgens haar niet van haar broer. Janssen wees erop dat de geboorte van het kind en de adoptie ook worden beschreven in het boek van Astrid Holleeder, Judas.

Cor van Hout

Sonja Holleeder verklaarde maandag dat de band met haar broer nooit goed was, maar deze was op een dieptepunt na de aanslag op haar man Cor van Hout in 1996. Ze herhaalde deze woorden dinsdag nogmaals.

