Sonja Holleeder: 'Willem vertelde me dat Endstra eraan zou gaan'

Volg het verhoor van Sonja Holleeder in ons liveblog

Volgens Sonja zocht haar broer haar thuis op toen hij haar vroeg bij haar te komen in de badkamer. Hij zou toen hebben gezegd dat Endstra zou worden gedood, omdat hij met Criminele Inlichtingeneenheid (CIE) sprak.

Willem Holleeder zou dit volgens zijn zus hebben gehoord van corrupte agenten die hem van informatie voorzagen.

Na de dood van Endstra in 2004, zou Holleeder zijn zus hebben gebeld. Zij en haar zus Astrid moesten naar Abcoude komen om met hem te praten. "Ik zie hem nog zo lopen op die parkeerplaats", aldus Sonja. "Toen zei hij: 'het was hij of ik'."

Willem Holleeder ontkent elke betrokkenheid bij de liquidatie op de zakenman. Hij was maandag zichtbaar met zijn hoofd aan het schudden bij het horen van zijn verhaal van zijn zus. Holleeder zei eerder al zijn zus niet meer te herkennen.

Van Hout

Sonja Holleeder benadrukte maandag nog maar eens dat de dood van haar man Cor van Hout in 2003 de belangrijkste reden is geweest om naar de politie te stappen. "Daarvoor moet hij boeten, zeker voor de kinderen", aldus Sonja.

Volgens Sonja heeft haar broer ook voor de dood van Van Hout laten weten dat hij zou worden vermoord. "Corretje gaat", herhaalt ze de woorden van haar broer. Willem zegt dat John Mieremet verantwoordelijk is voor de dood van Van Hout. Aanleiding zou een onderlinge ruzie zijn geweest.

Sonja had al langer het plan om naar de politie te gaan, maar deed dit nooit uit angst. "Als ik eerder naar de politie was gestapt, had ik hier niet gezeten", aldus Sonja.

Deze angst verdween enigszins nadat het Openbaar Ministerie haar garandeerde dat de verklaringen niet zouden uitlekken. Sonja is net als haar zus Astrid in 2013 met de politie gaan praten.

Emotioneel

Sonja was bij tijd en wijle emotioneel tijdens haar verklaring, maar verduidelijkte dat ze opgelucht was dat ze nu haar verhaal kan vertellen. "Dat ik kan uitleggen hoe hij (Willem red.) echt is", aldus Sonja.

"Niet de familieman en joviale jongen zoals hij zich heeft gepresenteerd, maar een vieze hond die verantwoordelijk is voor de dood van zijn bloedgabber." Sonja doelt op haar man Van Hout. De reden van de liquidatie zou volgens haar geld zijn.

Achterdam

"Op de dag van zijn dood zat hij 's middags bij me op de bank te huilen. In de avond kwam hij aan de deur om me te vertellen dat ik de aandelen van de Achterdam moest geven." Sonja bedoelt de panden in Alkmaar die Van Hout had gekocht met een deel van het verdwenen Heinekenlosgeld.

"Waarom zou hij recht hebben op dat geld? Ik zou niet weten waarom." Sonja vertelt dat ook de familie van Van Hout na zijn dood op de stoep stond om geld op te eisen. Ook zij zouden volgens haar geen recht op geld hebben en stuurde ze weg.

Het was volgens Sonja de wens van haar man dat alle bezittingen naar hun kinderen zouden gaan. "Alleen de Achterdam was voor mij."

Afgeschermd

Sonja Holleeder zit afgeschermd in de rechtbank en is niet zichtbaar voor pers en publiek. Het verzoek om de verhoren achter gesloten deuren plaats te laten vinden werd eerder maandag afgewezen.