Rechtbank wijst verzoek tot horen zussen Holleeder achter gesloten deuren af

Volg de beslissing over het verhoor van Sonja Holleeder in ons liveblog

Het verzoek werd ingediend door de advocaat van de vrouwen Willem Jebbink. Volgens Jebbink is er sprake van een ernstige dreiging die niet alleen afkomstig zou zijn van Willem Holleeder, maar ook van onbekende derden. De advocaat zegt dit te hebben gehoord van de personen die belast zijn met de beveiliging van de vrouwen.

De officieren van justitie zeiden maandag niet op de hoogte te zijn van de toegenomen dreiging. Zij lieten weten dat zij niet worden bijgepraat over de veiligheidssituatie van de vrouwen. Opvallend was dat zij dit niet alsnog zijn gaan controleren tijdens de schorsing van de zitting. Zij zeggen op de woorden van Jebbink af te gaan.

De rechtbank zegt dat deze dreiging niet concreet genoeg is gemaakt waardoor een openbaar verhoor achter gesloten deuren zou moeten plaatsvinden. Daarnaast zijn de vrouwen al eerder in het openbaar gehoord in het liquidatieproces Passage in 2015.

Opmerkelijk

De advocaat van Willem Holleeder, Sander Janssen, noemde het verzoek om de verhoren achter gesloten deuren plaats te laten vinden opmerkelijk, omdat de zussen zelf de media hebben opgezocht. Astrid Holleeder schreef ook twee boeken over deze zaak.

"Nu het moment daar is om ze op zitting te horen over hun verklaringen, moet dit ineens achter gesloten deuren", aldus Janssen. De vrouwen gaven in eerste instantie aan om juist in de openbaarheid gehoord te willen worden.

De rechtbank besliste eerder al dat Sonja haar broer niet in de ogen hoeft aan te kijken. Zij zou dit als te intimiderend ervaren. Volgens de rechter is Sonja een bedreigde getuige en is het van belang dat de verdachte het huidige uiterlijk van zijn zus niet kent.

Sonja zit afgeschermd in de rechtbank en is niet zichtbaar voor pers en publiek.

Verhoor

Maandag is de eerste dag van het verhoor van Sonja. Zij zal ook dinsdagmiddag en vrijdagmiddag getuigen. Sonja is de weduwe van Cor van Hout. De mede-Heinekenontvoerder werd in 2003 in Amstelveen geliquideerd.

Sonja getuigde eerder al in het liquidatieproces Passage in 2015. Zij verklaarde toen dat zij haar broer verantwoordelijk houdt voor de dood van Van Hout. Het zou Willem Holleeder om het geld van Van Hout te doen zijn.

Holleeder ontkent dit ten stelligste. Hij zegt juist dat zijn zussen het geld van de erfenis van Van Hout voor zichzelf willen houden.