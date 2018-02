John van den Heuvel moet artikelen over oud-advocaat Holleeder rectificeren

Ook moeten de uitgever en Van den Heuvel de advocaat ten minste 10.000 euro schadevergoeding betalen, oordeelt de rechtbank in Amsterdam woensdag. Over de materiële schade die hij door de negatieve publiciteit heeft opgelopen moet nog een afzonderlijke procedure volgen.

Franken werd er vorig jaar in de twee kranten van beschuldigd dat hij brieven voor zijn toenmalige cliënt Willem Holleeder de gevangenis in zou hebben gesmokkeld. Van den Heuvel schreef dat justitie "woest zou zijn" op de advocaat.

Na onderzoek bleek dat Franken inderdaad informele briefjes van een vriendin van Holleeder mee naar binnen had genomen. Die kwamen per ongeluk in een enveloppe met zakelijke stukken van de advocaat terecht.

De Amsterdamse Orde van Advocaten stelde toen al na de berichtgeving in De Telegraaf al dat het ging om een oude kwestie die al was afgehandeld. Na een stroom aan publicaties in de krant verrichtte de Orde alsnog aanvullend onderzoek. Ook hieruit bleek dat Franken niets te verwijten valt.

Wederhoor

De rechtbank heeft geconcludeerd dat de onjuiste berichtgeving is ontstaan doordat Van den Heuvel onvoldoende wederhoor heeft gepleegd. "In plaats van de beschuldiging voorafgaand aan de publicatie uitgebreid aan Franken voor te leggen, handelde Van den Heuvel de wederhoor slechts af als een formaliteit, in een telefoongesprek van hoogstens twee minuten."

Ook zou de journalist onvoldoende bewijs hebben gehad om zijn beschuldiging hard te maken. Gezien de ernst, had Van den Heuvel volgens de rechtbank voor publicatie meer bewijs moeten verzamelen.