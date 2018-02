Hof vordert 9 ton in plaats van 18 miljoen euro in ontnemingszaak Holleeder

Het gaat hierbij om het geld dat de 'topcrimineel' zou hebben verdiend met de afpersing van de in 2005 geliquideerde Kees Houtman.

Het hof heeft vastgesteld dat Holleeder dit bedrag "via tussenpersonen" heeft kunnen ontvangen, wat niet het geval is bij de ruim 17 miljoen euro die was afgeperst van Willem Endstra. In dit geval was het geld gestort op de rekening van voormalig vastgoedman Jan-Dirk Paarlberg. Voor de afpersing is Holleeder eind 2007 wel veroordeeld.

"Niet is gebleken dat Holleeder toegang tot deze rekeningen heeft gehad", aldus de uitspraak. Het hof laat weten ervan uit te gaan dat het van Endstra afgeperste geld bij Paarlberg terecht is gekomen. "Daarom ontneemt het hof het wederrechtelijk verkregen voordeel niet bij Holleeder maar alleen bij Paarlberg."

Sander Janssen, advocaat van Holleeder, laat aan NU.nl weten dat zijn cliënt blij is met de uitspraak. Holleeder zegt het geld ook niet te hebben.

Kapitaal

De voormalig vastgoedman Paarlberg moet een bedrag van ruim 24 miljoen euro betalen, wat overigens 1 miljoen euro minder is dan waar de rechtbank hem eerder toe veroordeelde. Dit komt deels doordat de redelijke termijn was overschreden.

Het argument van zijn advocaat dat het vermogen van de gewezen vastgoedtycoon weg is, werd niet meegenomen. Zijn kapitaal was naar schatting ooit 275 miljoen euro.

Witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) had in het hoger beroep achttien miljoen euro gevorderd van Holleeder, wat gelijkstond aan de ontnemingsstraf waartoe hij door de rechtbank eerder veroordeeld was.

De aanklager betoogde dat Paarlberg het geld voor Holleeder bewaard zou hebben en dat ze het gezamenlijk wilden witwassen. 'Holleeder had constructies nodig om te verhullen dat hij zelf de begunstigde was. Dat je het dan niet op je eigen bankrekening laat storten, is logisch", werd bij de zitting in het hoger beroep gezegd.

Hij vond dat vaststaat dat Holleeder zeggenschap heeft gehad over het geld. ''Ook dat is voordeel." Volgens het hof zijn er inderdaad "vermoedens dat dit geld uiteindelijk na een witwastraject via Paarlberg bij Holleeder terecht had moeten komen", maar is het nooit zover gekomen.

Liquidaties

Het proces tegen Holleeder betreffende verschillende liquidaties is begin deze maand van start gegaan. Onder anderen zijn zussen en zijn ex-vriendin hebben verklaard dat Holleeder betrokken is bij de dood van onder meer Cor van Hout (2004) en Sam Klepper (2000).

