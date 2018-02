Holleeder ziet verklaringen tegen hem als 'smerige leugens' om geld

Lees alle ontwikkelingen in ons liveblog.

Holleeder maakte dinsdag met zijn antwoorden aan de rechtbank duidelijk dat de getuigenissen gelogen zijn. Hij omschreef ze bij tijd en wijle als "vieze smerige leugens".

Toen hij hoorde van de verklaringen dacht hij naar eigen zeggen dat hij droomde. Holleeder zegt dat zijn zus Astrid een kwade genius is en haalde hard naar haar uit.

Hij noemt de getuigenissen "het ergste" dat hij tot nu toe heeft meegemaakt. "Onbegrijpelijk. Dat je familie zo'n smerige streek kan uithalen. Terwijl ik alles voor ze heb gedaan."

Familieband

Op de vraag van de rechter of Holleeder met terugwerkende kracht denkt dat de familieband niet zo hecht was als hij dacht, antwoordde hij volmondig nee. "We hebben nooit een andere relatie gehad dan een goede relatie", verklaarde hij.

Holleeder zegt dat er maar één reden is dat Astrid Holleeder tegen hem belastende verklaringen heeft afgelegd. Hij stelt dat ze op geld uit is.

Dat ook Sonja Holleeder en Sandra den Hartog verklaringen tegen hem hebben afgelegd, komt volgens Holleeder uit de koker van Astrid Holleeder. "Zij heeft alles in elkaar gedraaid", zegt hij over de getuigenissen. "Ze willen van mij afkomen."

Geld

"Want Sonja had al geld", verduidelijkt Holleeder. Zijn zus Astrid wil dat volgens hem ook hebben. Dat heeft ze volgens Holleeder ook aan hem verteld. "Ze wilde ook een mooie auto en klokkies kopen", legt hij uit.

"Dat is ook de reden dat ze het boek Judas heeft geschreven en dat er samen met journalist Peter R. de Vries toestemming is gegeven om een film te laten maken over de Heineken-ontvoering (in 1983 red.)." Volgens Holleeder kreeg Astrid een deel van de opbrengsten.

Den Hartog

Holleeder werd ook geconfronteerd met de uitspraken van Den Hartog over zijn vermeende betrokkenheid bij de liquidatie van haar ex-man en crimineel Sam Klepper in 2000 en de bedreiging van haar zoon. Holleeder zou ook hem willen vermoorden, aldus Den Hartog.

Holleeder gaf toe dat hij tijdens ruzies wel eens dreigende taal tegen haar had uitgeslagen, maar ontkent elke betrokkenheid bij de moord op Klepper, waar hij ook niet voor wordt vervolgd.

Dat hij na de dood van Cor van Hout (2003) tegen Den Hartog zou hebben gezegd: "Weet je hoelang dit heeft geduurd?", was weer een voorbeeld van zo'n leugen om hem te belasten, aldus Holleeder. Het zou Astrid zijn geweest die haar heeft opgezet om dit te verklaren, meent Holleeder.

Vertrouweling

Holleeder herhaalde dinsdag dat Astrid niet zijn vertrouweling was. "Welnee, ze kan mij echt niks leren", zegt hij. Holleeder moest dinsdag wel zijn eerdere verklaring aanpassen. Hij beweerde in eerste instantie dat zijn zus nauwelijks op bezoek kwam toen hij in detentie zat voor de afpersingszaak.

Holleeder kwam hierop terug nadat het Openbaar Ministerie (OM) hem op de eerste zittingsdag confronteerde met de bezoekerslijsten van de gevangenis.

Zwartmaken

Astrid heeft zelf altijd gezegd dat haar broer haar verklaringen zou wegzetten als leugens en dat hij alles uit de kast zou halen om haar zwart te maken. Zij zal eind februari en in maart worden gehoord als getuige. Sonja zal vanaf maandag in de rechtbank verschijnen.

De verklaringen van de zussen staan niet op zichzelf. Er zijn getuigen die het verhaal onderschrijven dat Astrid altijd klaar moest staan voor haar broer. Ook zijn er twee kroongetuigen die zeggen dat Holleeder betrokken is bij liquidaties.