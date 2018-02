Holleeder verklaart omgang met criminelen als 'gewoon gezellig'

Lees voor een uitgebreid verslag van de vierde zittingsdag ons liveblog

Vriendschappelijk moet volgens Holleeder gezien worden als omgang met kennissen. "Je hebt in Amsterdam al snel vrienden", aldus Holleeder. "Zo noemde je dat, maar wat ik met Cor van Hout had, dat is echte vriendschap."

De rechtbank ondervroeg Holleeder tijdens de vierde dag van het proces, over zijn positie in het criminele milieu. Zo zijn door getuigen verklaringen afgelegd over de band tussen Holleeder en mensen in de onderwereld.

Zus Astrid Holleeder verklaarde dat haar broer erg hecht was met de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis. Dat klopt volgens Holleeder niet.

De twee mannen leerden elkaar kennen in de gevangenis in Alkmaar nadat ze in contact werden gebracht door hun gezamenlijk vriend Van Hout. Ze kwamen elkaar later weer tegen op de Wallen in Amsterdam en in relatie met Willem Endstra.

Hillis had volgens Holleeder tien miljoen euro belegd bij Endstra. Hij verklaart daar maandag openlijk over omdat Hillis dood is en hij "niet meer bang hoef te zijn". Holleeder: "Alles staat nu ook op het spel."

Soerel

De rechtbank vroeg de Amsterdammer ook naar zijn contacten met Dino Soerel. Soerel is in 2017 tot levenslang veroordeeld in het liquidatieproces Passage, voor zijn betrokkenheid bij de moorden op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Liquidaties waar Holleeder ook voor terecht staat.

De band tussen Soerel en Holleeder zou eveneens als hecht worden gezien, maar Holleeder ontkent dit. "Dit wordt al snel gezegd: hecht, maar wat is hecht?", aldus Holleeder. "Ik heb in ieder geval nooit liquidaties met hem besproken. We aten wel eens met elkaar en we kwamen elkaar tegen met uitgaan en op straat. Hij is een hele aardige vent."

Holleeder voegde hieraan toe dat hij tot op de dag van vandaag geen ruzie heeft met Soerel. Soerel zelf heeft verklaard al sinds 2005 gebrouilleerd te zijn met Holleeder. Volgens Holleeder komt dit uit de koker van advocaat Nico Meijering, die op deze manier zijn cliënt Soerel uit de wind wilde houden.

Jesse R.

Holleeder bekende verder dat hij Jesse R., een andere tot levenslang veroordeelde in het Passage-proces, wel eens tegenkwam, bijvoorbeeld in coffeeshop The Bulldog. "Maar het zit daar vol met boeven", verduidelijkt Holleeder. "We groetten elkaar als we elkaar tegenkwamen, maar ik deed geen zaken met hem."

In het Passage-proces werd R. vorige jaar samen met kroongetuige Peter la Serpe schuldig bevonden aan het doodschieten van Houtman.

Volgens La Serpe sprak Holleeder tegen R. de befaamde woorden "Osdorp eerst". Daarmee zou Holleeder doelen op het stadsdeel waar Houtman woonde en hiermee een concrete opdracht geven voor de moord.

Holleeder ontkende maandag zijn betrokkenheid bij de dood van Houtman.

Eerlijk

Holleeder werd er door de rechtbank op gewezen dat hij veel contact had met criminelen terwijl hij eerder had verklaard dat hij na de Heinekenontvoering een eerlijk leven wilde gaan leiden.

"Ik ken mensen in de onderwereld, maar ik bemoei me niet met hun zaken", aldus Holleeder uit. "Als ik zelf niet meedoe aan die zaken, dan is dat voor mij genoeg. Dat vind ik niet crimineel. En dat ik ze tegenkom met uitgaan klopt, maar ik kom alleen en ik ga weer alleen weg."

Overigens moest Holleeder wel toegeven dat hij met Lucas Boom in de drugshandel zat. Maar dat was een uitzondering volgens Holleeder. "Ik moest toch geld verdienen." Boom werd op 9 juni 2015 geliquideerd in Zaandam.

Zo passeerden er maandag nog vele namen van bekende criminelen als wapenhandelaar Mink Kok en Maruf Mrzic (alias Paja) . "Dat ik veel mensen ken is ondertussen mijn probleem aan het worden", zei Holleeder. "Ik eet een broodje met ze, we drinken wat, maar ik heb niks met hun handelen te maken."