Holleeder verklaart dat Mieremet hem wilde vermoorden

"Mieremet kon mij niet vinden", aldus Holleeder. "Ik was er goed in geworden om mijzelf te beveiligen."

Mieremet werd op 26 februari beschoten voor het kantoor van zijn advocaat Evert Hingst in Amsterdam. Mieremet hield Holleeder verantwoordelijk voor de aanslag en confronteerde Holleeder hier ook mee in een persoonlijk gesprek.

Hoewel Holleeder in dat gesprek duidelijk heeft gemaakt dat hij niet achter de aanslag zou zitten, geloofde Mieremet hem niet. Vanaf dat moment was er geen contact meer tussen de mannen.

Den Hartog

Volgens het Openbaar Ministerie is Holleeder wel verantwoordelijk voor het aansturen van de aanslag. Het OM concludeert dit onder andere na de verklaring van Sandra den Hartog.

Volgens Den Hartog, de ex-vriendin van Holleeder, was Holleeder dronken na de liquidatiepoging en maakte hij duidelijk dat hij ervan baalde dat het niet was gelukt. "Het was zo goed voorbereid", zou Holleeder volgens Den Hartog hebben gezegd.

Holleeder zelf ontkent dit ten stelligste en noemt dit onzin. "Ik was juist extra scherp, omdat dit soort incidenten veel aandacht van de politie tot gevolg heeft."

Moordplannen

Holleeder werd maandag door de rechtbank geconfronteerd met de verhalen die rondgingen in de onderwereld dat Willem Endstra, Kees Houtman en Thomas van der Bijl, allen vermeende slachtoffers van Holleeder, hem wilden vermoorden.

Holleeder zegt de verhalen te kennen. Zo werd hij door zijn toenmalige advocaat Bram Moszkowicz ervan op de hoogte gesteld dat Endstra hem wilde doden en dat hij hiervoor de Hells Angels had ingeschakeld.

Mieremet

Holleeder zegt niks van de moordplannen te geloven. "Als Endstra mij dood had gewild, dan had hij niemand hoeven inschakelen", zegt Holleeder. "Dan had hij alleen maar Mieremet hoeven te vertellen waar ik was en dan had hij mij dood laten schieten."

Volgens Holleeder is Mieremet ook degene die de verhalen in de wereld heeft gebracht dat Van der Bijl en Houtman hem wilden doden. "Zij waren daar helemaal niet toe in staat", legt Holleeder uit.

Holleeder herhaalde dat hij niets met de moorden op Houtman en Van der Bijl te maken had. ''Ik had daar helemaal geen reden toe."

Holleeder heeft Mieremet al meerdere malen in dit proces als kwade genius aangewezen. Volgens hem heeft Mieremet leugens over hem verspreid. Hij zou ook samen met Endstra de gesprekken die de zakenman met de politie had, de 'achterbankgesprekken', "in elkaar hebben gedraaid", aldus Holleeder.