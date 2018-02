Holleeder ontkent betrokkenheid bij liquidaties Van Hout en Van der Bijl

Volgens Holleeder zit John Mieremet achter de moord op Van Hout. Mieremet zou Van Hout medeverantwoordelijk houden voor de liquidatie van zijn vriend Sam Klepper in 2000.

Holleeder zegt vrijdag in de rechtbank van Amsterdam dat de Servische maffiabaas Sreten Jocic de liquidatie van Klepper heeft aangestuurd. De aanleiding zou een ruzie zijn om een gestolen partij drugs.

Omdat Van Hout volgens Holleeder gelieerd was aan de groep-Jocic, liep hij ook gevaar. Holleeder bevestigt dit door te stellen dat Mieremet een bedrag van een miljoen gulden op het hoofd van Van Hout liet zetten.

Van der Bijl

Holleeder verklaarde ook terloops niet achter liquidatie van Van der Bijl te zitten. Hij wist naar eigen niet dat Van der Bijl met de politie sprak.

Dat de caféhouder zou verklaren dat Holleeder achter de moord op Van Hout zit, wist hij naar eigen ook niet. "Dus waarom zou ik hem laten vermoorden?", zegt hij. "Thomas is een lieve jongen, maar hij heeft een giftige tong."

Zussen

Volgens de verklaringen van de zussen van Holleeder, Sonja en Astrid, zit hun broer achter de moord op Van Hout. Holleeder zou uit zijn op het geld van Van Hout. Sonja verklaarde eerder al dat na de dood van haar man, haar broer met de boodschap kwam dat de schutters van de liquidatie betaald moesten worden.

Sonja stelt dat Willem haar dwong haar huis in Spanje af te staan om zo in de betaling te voorzien. Holleeder noemt deze verklaring de grootst mogelijk onzin. Op de vraag van de rechtbank waarom ze daarover liegt, antwoordt Holleeder dat zijn zussen wel meer leugens zijn gaan vertellen. "Het zal ze wel zo uitkomen", aldus Holleeder.

Volgens hem was het juist zijn zus Astrid die over het geld van Van Hout wilde beschikken. Holleeder zegt dat er tussen hem, Sonja en Van Hout mondelinge afspraken waren gemaakt over wie er geld zouden krijgen mocht Van Hout iets overkomen.

Testament

Van Hout had namelijk een testament laten opstellen omdat hij vreesde voor zijn leven. Hij zou gevaar lopen door de liquidatie van Klepper, die hem ook zou worden aangerekend. Klepper, Mieremet en Van Hout waren al jaren in onmin met elkaar. Volgens Holleeder waren de twee ook verantwoordelijk voor de aanslag op Van Hout in 1996, net als de mislukte aanslag in 2000.

In het officiële document zoals dat bij de notaris is vastgelegd, staat dat al het geld van Van Hout naar zijn twee kinderen gaat. Volgens Holleeder waren er echter afspraken gemaakt dat er 100.000 gulden naar de familie van Van Hout en 250.000 gulden naar de mede-Heinekenontvoerders Frans Meijer en Jan Boellaard zou gaan.

Astrid

"Dat wilde Cor zo", aldus Holleeder vrijdag. Uiteindelijk ging het geld niet naar de familie van Van Hout en de mede-Heinekenontvoerders. Volgens Holleeder kwam dit door de druk van Astrid. "Want zo ken ik Sonja niet." Astrid nam volgens Holleeder na de dood van Van Hout de leiding en dwong Sonja haar afspraken niet na te komen.

Hij zegt dit ook te kunnen bewijzen. Zo zou Astrid vlak na de dood van Van Hout een bevriende advocaat naar de chauffeur van Van Hout hebben gestuurd die bij de liquidatie in Amstelveen aanwezig was. Deze advocaat zou namens Astrid hebben gevraagd waar het geld van Van Hout was.

"Astrid stuurde Rob Meerman om geld terug te halen toen Cor nog op de grond lag. Als je dat doet, dan ben je er al langer mee bezig geweest", aldus Holleeder.

