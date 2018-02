'Sam Klepper zat achter ontvoering van broer Willem Holleeder'

Volg hier ons liveblog

Willem Holleeder zei dat hij 100 procent zeker weet dat de in 2000 geliquideerde Klepper degene was die achter de ontvoering zat.

Volgens Holleeder was de ontvoering van zijn broer Gerard een middel om hem onder druk te zetten. Holleeder zou op die manier moeten worden gemotiveerd om zijn vriend Willem Endstra te dwingen om het geld dat Klepper bij hem had geïnvesteerd terug te betalen.

Broer Gerard werd op maandag 11 oktober 1999 ontvoerd uit zijn woning in Amstelveen door twee onbekend gebleven mannen. Ze vertelden hem dat zijn broer Willem een schuld van tien miljoen gulden open had staan en dat ze geld wilden zien.

Holleeder ontkent vrijdag het bestaan van deze lening. "Ik ben slim genoeg om geen geld te lenen van Klepper", aldus Holleeder.

Gokhallen

Uiteindelijk kwam een van de mannen gewapend de slaapkamer van Gerard binnen en dwong hem een schuldbekentenis te ondertekenen. Toen bleek dat er geen geld in de woning lag, hebben de mannen hem meegenomen naar de woning van Marcel Katee, de bedrijfsleider van de gokhallen Buddy Buddy en Molensteeg op de Wallen.

De panden waren in bezit van Endstra en Gerard Holleeder was daar sinds 1992 werknemer.

Toen in de woning van Katee ook geen geld aanwezig bleek te zijn, werd hij meegenomen naar de gokhallen om de weekopbrengst uit de kluis te halen. De mannen gingen er uiteindelijk met 75.000 gulden vandoor.

Zielig

Gevraagd naar wat Holleeder van de ontvoering op zijn broer vond, zei hij vrijdag: "Ja, heel zielig." De rechtbank wees hem op zijn eerdere uitspraak dat hij een familieman was. "Ja, maar Gerard is sterk van zichzelf. Het was vervelend, maar het is gebeurd. Je gaat door".

Holleeder reageerde vinnig op de veronderstelling dat hij gevoelloos is. "Het tegenovergestelde is waar", verduidelijkte hij. "Het beeld dat in de krant wordt neergezet, klopt niet." Holleeder leek zelfs even emotioneel te worden. "Ja, ik ben een boef, maar ook gewoon een normale vent."

Klepper

De relatie met Klepper veranderde volgens Holleeder niet. Holleeder zei vrijdag dat hij zich altijd onderdanig heeft opgesteld ten opzichte van John Mieremet en Klepper. Dat deed hij bewust.

"Zij waren onvoorspelbaar", aldus Holleeder. "Ik was altijd op mijn hoede met ze en luisterde naar wat ze wilden. Je kan wel bijdehand gaan doen, maar dan weet je niet wat ze gaan doen. Ik ben altijd voorzichtig met ze geweest. Het maakt mij niet uit als ik een auto moet wassen. Dat is de reden dat ik hier nog zit."

Van Essen

Er werd vrijdag ook ingegaan op de liquidatiepoging op xtc-handelaar Ronald van Essen in 1999. De man overleefde de aanslag op zijn leven, maar is voor de rest van zijn leven aan een rolstoel gebonden. Volgens Holleeder zaten Klepper en Mieremet achter de aanslag op Van Essen. Ze deden dit in opdracht van Endstra.

Endstra kwam begin jaren 90 in beeld als witwasser van een grote xtc-bende. Via onroerendgoedtransacties zou hij crimineel geld hebben witgewassen. Het ging om de organisatie van de veroordeelden Ton van Dalen en Van Essen. Hun organisatie werd in 1992 opgerold.

Van Essen wilde zijn investering terughebben van Endstra. Volgens Holleeder betaalde Endstra die niet.