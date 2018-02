Holleeder wilde 'eerlijk leven' na ontvoering Heineken

"Je kan als crimineel een mooie auto en een klokkie kopen, maar dat is allemaal eindig", aldus Holleeder donderdag in zijn verklaring tegen de rechtbank van Amsterdam.

Het zijn opvallende uitspraken voor een man die is veroordeeld voor afpersing, mishandeling en bedreiging en nu meerdere liquidaties wordt toegerekend.

"Het was altijd mijn doel om met wit geld een bestaan op te bouwen", stelt hij. Het geld waar hij op doelde was afkomstig uit de investeringen van het Heinekenlosgeld. Maandag, maar ook donderdag werd hij hierover uitgebreid ondervraagd.

Verdeling

Zo sprak Holleeder over de verdeling van het geld tussen de ontvoerders Jan Boellaard, Frans Meijer, Cor van Hout en hemzelf. Ze kwamen erachter dat ze werden achtervolgd door de politie en dus was het beter om ieder een andere kant op te gaan.

Hoeveel geld iedereen kreeg, was volgens Holleeder niet duidelijk. "Het waren allemaal pakkies, dus dat was niet te zien", volgens Holleeder. "Maar daar werd ook niet moeilijk over gedaan." De mannen gingen uit elkaar en samen met Van Hout vertrok Holleeder naar Parijs.

Holleeder biechtte donderdag voor het eerst op dat een deel van het geld werd geïnvesteerd in een zogenaamde drugslijn met Zuid-Amerika. Het ging om de handel in cocaïne en hij deed dat samen met Van Hout. De contacten waren al gelegd voordat ze het losgeld überhaupt in handen hadden.

Grifhorst

Een ander deel van het geld werd geïnvesteerd in sekspanden en gokhallen in Amsterdam en Alkmaar door zakenman Rob Grifhorst. Een vriend van Van Hout.

In 1996 raakten Holleeder en Van Hout gebrouilleerd en werden de investeringen in vastgoed verdeeld. De panden op de Achterdam in Alkmaar gingen naar Van Hout. Holleeder kreeg de panden op de wallen in Amsterdam. Hij verkocht deze aan zakenman Willem Endstra, omdat Holleeder geen geld in sekspanden en een gokhal zou willen hebben.

Die zijn volgens hem te risicovol omdat ze vaak onderwerp zijn van politieonderzoek. Endstra zou bereid zijn ze uit zijn handen te nemen. Het leverde hem uiteindelijk 11,5 miljoen gulden op. 8 miloen daarvan investeerde Holleeder naar eigen zeggen weer bij Endstra. "Want ik wilde wel in het vastgoed blijven en op die manier wit geld gaan verdienen", zegt Holleeder.

Conflict

Het lukt Holleeder naar eigen zeggen niet om uit de criminele wereld te blijven. "Je weet wat ze zeggen, je wordt er weer ingezogen", aldus Holleeder. Hij doelt op het conflict tussen John Mieremet (2005), Sam Klepper (2000) en Van Hout.

Holleeder krijgt van een persoon die 'de Allesweter' wordt genoemd, het advies om banden met deze criminelen te onderhouden om op deze manier de vrede te bewaren. Dit gebeurt na de aanslag op het leven van Van Hout in 1996. Volgens Holleeder zaten Klepper en Mieremet erachter.

