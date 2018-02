Holleeder: 'Ik loog over losgeld Heineken om mijn zus Sonja te beschermen'

Volg alles over de zaak tegen Willem Holleeder in ons Liveblog

Sonja Holleeder was jarenlang onderwerp van onderzoek met de naam Goudsnip. Dat draaide om de erfenis van crimineel geld van Cor van Hout, de man van Sonja.

Een deel van het verdwenen Heinekenlosgeld is door zakenman Rob Grifhorst onder andere geïnvesteerd in prostitutiepanden in Alkmaar. Nadat Holleeder en Van Hout in 1996 gebrouilleerd raakten, gingen deze panden naar Van Hout.

Ook Sonja heeft van de inversteringen geprofiteerd, maar de precieze omvang is voor het Openbaar Ministerie nooit duidelijk geworden. Daarom is er in 2013 een afspraak gemaakt om voor een bedrag van 1,1 miljoen euro vervolging af te kopen. Dit onderzoek kan worden heropend als blijkt dat ze heeft gelogen.

"Als ik eerder eerlijk had verklaard over wat er was gebeurd met het geld zou ik mijn zus belasten", aldus Holleeder. "Ik ben een familieman, ik wilde haar beschermen. Ik heb dus mijn mond gehouden omdat Cor hard heeft gewerkt voor dat geld. Dat geld kwam zijn familie en dus mijn familie toe."

Van Hout

De rechter maakte Holleeder duidelijk dat het opvallend is dat Holleeder in al die jaren is blijven liegen omdat hij in 2007 is veroordeeld tot negen jaar cel voor het afpersen van Willem Endstra. Mogelijk was deze straf lager uitgevallen als het duidelijk was geworden dat hij naar eigen zeggen 'gewoon' zijn geïnvesteerde geld terug wilde hebben.

Holleeder beaamde dat. "Als de rechter had geweten dat ik 8 miljoen bij Endstra had geïnvesteerd, had hij misschien wel anders tegen de zaak aangekeken", legt hij uit. Die 8 miljoen was afkomstig van het verdwenen losgeld.

Maar toch loog hij. Holleeder zelf zegt ook niet te hebben verwacht dat hij tot negen jaar zou worden veroordeeld. Toch nam hij de gevangenisstraf naar eigen zeggen voor zijn zus.

De rechtbank noemde zijn openheid bij tijd en wijle opmerkelijk. "Waarom zouden we uw verklaringen nu wel serieus nemen, als u toen heeft gelogen?", aldus de rechter. "Het gaat nu om levenslang", antwoordde Holleeder daarop.

Cocaïne

Holleeder biechtte donderdag ook op dat een deel van het Heinekenlosgeld is geïnvesteerd in drugshandel. Een persoon van wie hij de naam niet wil noemen had voor Holleeder en Van Hout contacten gelegd met criminelen in Zuid-Amerika. Ze konden op die manier meedoen met de handel in cocaïne.

Holleeder heeft verder geen duidelijkheid gegeven of deze samenwerking eenmalig was en of hoeveel geld ze met de investeringen hebben verdiend.