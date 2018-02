Holleeder: 'Ik heb Heinekenlosgeld zelf opgegraven en laten investeren'

Volg de ontwikkelingen in het proces in ons liveblog

Dat werd duidelijk tijdens de eerste procesdag in de zaak tegen Holleeder voor de rechtbank van Amsterdam. Het is voor het eerst dat Holleeder toegeeft dat hij beschikking heeft gehad over het geld.

Holleeder beweerde altijd dat het geld was verbrand. "Nee, natuurlijk niet", zei hij daarover maandag. "We zijn niet gek."

Begraven

"Wij hebben het geld begraven bij Lage Vuursche (dorp in provincie Utrecht red.) omdat we werden achtervolgd door de politie", verklaart Holleeder. "Wij hebben dat later zelf opgegraven en Van Hout heeft dat aan Grifhorst overhandigd."

Grifhorst was een vriend van mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout en een gewiekste zakenman. "Het maakte Grifhorst niet uit of het geld wit of zwart was", zegt Holleeder.

Het geld is vervolgens door de zakenman geïnvesteerd in prostitutiepanden in Alkmaar en panden in Amsterdam, waaronder sekshuis Casa Rosso en de Bananenbar op de Wallen.

Verdeeld

Nadat Holleeder in 1996 ruzie krijgt met Van Hout, worden de opbrengsten van de investering over beide mannen verdeeld.

Holleeder hield hier naar eigen zeggen 11,5 miljoen gulden aan over. De panden op de Achterdam in Alkmaar gaan naar Van Hout. Vervolgens heeft Holleeder 8 miljoen gulden geïnvesteerd bij zakenman Willem Endstra en 3 miljoen cash gehouden.

Van der Bijl

De verklaring van Holleeder staat haaks op het verhaal van Thomas van der Bijl. Hij heeft tegen de politie gezegd op aanwijzing van Van Hout en Holleeder het verdwenen Heinekenlosgeld op te hebben gegraven in een park in Parijs. "Onzin", aldus Holleeder. "We gaan dat geld toch niet de grens over smokkelen?"

In totaal werd er 35 miljoen gulden aan losgeld betaald na de ontvoering van Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer in 1983. 8 miljoen gulden werd nooit teruggevonden. Eerder lekten via EenVandaag al de verklaringen van de zussen Holleeder uit over geld. Zij bevestigen de investering van het losgeld in de panden in Amsterdam en Alkmaar.

Holleeder was opvallend open over het verdwenen Heinekenlosgeld. Het heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de kwestie over het losgeld een belangrijke rol gaat spelen in het onderuithalen van zijn zussen.

De verdediging van Holleeder zal betogen dat Astrid en Sonja altijd hebben geweten van het geld, hiervan hebben geprofiteerd en daarover hebben gelogen. Hiermee willen ze de onbetrouwbaarheid van de twee aantonen.