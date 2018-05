Zorgvuldigheid en discretie zijn zeer belangrijke onderdelen in een onderneming. Laat geen vertrouwelijke (en bedrijfsgevoelige) papieren rondslingeren. En verklap geen geheimen die je in vertrouwen zijn medegedeeld. In het ergste geval kan het je baan kosten. Heeft iemand daar ervaring mee of ken je een oud-collega, kennis, familielid die op deze wijze op straat is gezet? Ik hoor het graag! Discretie verzekerd. Laat ik het eerste voorbeeld geven, zet dit soort documenten nooit online. Oh, oh, oh... Ik vond zojuist dit. Weet niet of het nog vertrouwelijk is zoveel jaar na datum, maar toch. Zelf een interessant 'vertrouwelijk' document gevonden?