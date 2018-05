Deurklink (game)

Zo warm. Zo heet. Ik heb woensdag zelfs mijn hand verbrand. Na de ochtendboodschappen greep ik de deurklink van de achterdeur vast. Gloeiend heet! Van de schrik liet ik de boodschappentas vallen. Alleen de eieren hebben het niet overleefd. Meteen daarna heb ik de tuinslang op de deur gezet. De hele dag met een branderig gevoel in mijn hand gelopen. De woensdag was voor mij dan ook grotendeels een 'onlineloze' dag. De dramatische gebeurtenissen rond de Vierdaagse heb ik via de krant en radio op me in laten werken. Vandaag wil ik hier niet te lang treuren, maar ook vrolijkheid een prominente plek geven. Alsjeblieft, een game en een heftige link (sorry, niet echt vrolijk)!