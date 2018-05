De temperaturen op het kantoor van mijn man zijn tropisch. Vanaf woensdag blies de airco zijn laatste adem uit. En omdat in het servicecontract met de leverancier niets over onderhoud staat (dom, dom) zit het personeel nu met de gebakken peren. Sinds donderdag heeft mijn man de grote ventilator van thuis meegenomen. Maar goed ook, want ik was die vreselijke zweetvlekken in zijn overhemden zat. Zelfs bij zestig graden kreeg ik het nauwelijks schoon. De blazende koelte van de ventilator levert geen extra werkspirit op. Integendeel zelfs, meneer vond het nodig om deze link naar me door te sturen. Lekker pianospelen op de lichamen van stranddames. Ga aan het werk!