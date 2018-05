Wachtkamer (video)

De sfeer in een wachtkamer van een huisarts is meestal om te snijden. Het is verboden de stilte te verbreken. Het vertrek wordt gevuld door angst en droevige muziek uit de intercom. Een wachtkamer is beslist geen ruimte waar plaats is voor humor. Serieus kijkende patiënten, kuchende en rochelende mensen, snotterende bejaarden en angstig kijkende personen. Wat als plots het licht uitvalt? Bekijk deze video maar eens. Deze zestigplussers hebben wel erg veel lol. Vergeet ook niet naar de verbaasde gezichten te kijken van de overige mensen in de wachtkamer. Hilarisch!