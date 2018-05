"Je voorliefde voor prachtige foto's is bekend. Weet niet of je dit kent maar deze foto's van landschappen, watervallen en rotsformaties zijn prachtig!", schrijft lezer Bertil. Zonder meer waar! Ik mag graag naar mooie bijzondere afbeeldingen kijken. Het werk van Kenneth Parker is mij onbekend. Prachtig Kenneth, kon ik maar zo mooi fotograferen. De rijstvelden, rotsformaties, zoutbaden, geraniums en ruïnes zijn prachtig in beeld gebracht. Dank Bertil, dat je deze wonderschone site naar me toe hebt gestuurd. Hier kan ik echt van genieten.