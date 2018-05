Deurbel (game)

Brrrrr, zojuist een hachelijk avontuur beleefd! Een kleine twee uur geleden ging de deurbel. Via het studiekamerraam kon ik zien wie er voor de huisdeur stond. Een man met onverzorgd uiterlijk in een te krap maatpak stond te wachten. Toen ik het raam opende om te vragen wat hij wilde, zag ik hem behoorlijk schrikken. Hij brabbelde wat in een onverstaanbare taal. Toen ik de draadloze telefoon tegen mijn oor zette en deed alsof ik de politie aan de lijn had, koos meneer het hazenpad. Pffff... de schrik zit er nog steeds in, ik tril nog na nu ik dit schrijf. Ik heb direct na het voorval mijn man gebeld. Fijn dat hij mijn angst grotendeels kan wegnemen. Ik ga zijn advies dat ik me nu even moet ontspannen meteen opvolgen in de vorm van twee games (1, 2).