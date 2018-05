Bierwalm (game)

Het is dinsdag. Vanavond is het wekelijkse zaalvoetbalavondje van mijn man. Eigenlijk kan ik ook schrijven, dat zijn tweede werkdag van de week ook de meest 'bierlustige' is. Na de sportiviteit volgt de derde helft aan de bar. Geen sportdrankje maar bier moet in het lichaam. Gelukkig kan hij tegenwoordig wel goed maat houden. Hooguit zes biertjes gaan door de keel voordat hij weer in de auto stapt naar huis. Toch is de bierwalm er niet minder om. Af en toe is de kegel van mijn man zo goed te ruiken in de slaapkamer dat ik het idee heb dat ik in een kroeg lig te slapen. Ontzettend smerig. In een bierwalmlucht doe ik geen oog dicht. Misschien zie ik het allemaal iets te zwart-wit en moet ik gewoon mezelf kwellen met een bierspel.