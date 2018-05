Ik probeer nu al een poosje mijn naam hier te plaatsen. Dat is haast onmogelijk. Tenzij je een naam hebt van twee of drie letters, zoals Jo, An, Bea, Jos en Jan. Yoshe is een stuk moeilijker. Vooral de letter O wordt telkens pikt. De Y is redelijk veilig. Ik begrijp trouwens niet dat mensen zich hier langer dan een minuut kunnen vermaken. Wat een tijdverdrijf om elkaar lettertjes af te pakken.