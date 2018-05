Troeteldier

Vaak tweemaal per dag zie ik een man met een teckel langs onze voortuin voorbijkomen. Ik ben er nog steeds niet achter waar hij woont. Het is een vermakelijk gezicht. De man is buiten zijn boswachtermuts geen abnormale verschijning in ons dorp. De teckel daarentegen wel. Een rood-groen geblokt kleedje siert zijn rug. Dat je je viervoerter vertroeteld kan ik begrijpen, maar inpakt in een deken vind ik erg overdreven. Deze teckel heeft het nog zwaarder te verduren.