Vaak sta ik langer stil bij een spotprent dan bij het lezen van een artikel. Neem nou de bombardementen in Madrid. Je kunt nog zoveel tekst wijden aan het dramatische voorval in Spanje, beelden spreken meer tot de verbeelding. Ik had net mijn kleine boef naar school gebracht toen ik thuis de radio inschakelde en hoorde hoe Spanje haar wonden aan het likken was. Vreselijk de taferelen die ik later in krant en op televisie zag. De spotprenten over terreurdaden raakten me ook. Meer spotprenten vind je hier.