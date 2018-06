Afval wordt steeds meer gescheiden ingezameld

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat zaterdag is gepubliceerd. Volgens dat onderzoek gooien Nederlanders gemiddeld steeds minder afval weg. In 2017 werd gemiddeld 495 kilogram per persoon opgehaald. Dat is 13 procent minder dan in 2007.

Mensen die op het platteland wonen, leveren hun afval vaker gescheiden in dan mensen in steden. Dat verschil is groot; in 2017 werd in steden slechts 31 procent van het afval gescheiden opgehaald, tegenover liefst 70 procent in niet-stedelijke gebieden.

Vooral het volume gft-afval dat gescheiden wordt opgehaald, is de laatste jaren sterk toegenomen. Papier werd juist minder ingezameld. Dat zou kunnen komen doordat papier minder gebruikt wordt als gevolg van bijvoorbeeld dalende oplages van kranten en tijdschriften.