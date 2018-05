Huizenprijsgekte ook in steeds bredere kring randgemeenten

In de afgelopen vijf jaar zijn de huizenprijzen in de vijftien grootste steden met 40 procent gestegen, tegen 25 procent landelijk gemiddeld. De randgemeenten zitten daar met het stijgingsniveau tussenin.

Zo zijn in Amsterdam de huizen 65 procent duurder geworden en in de aangrenzende gemeenten gemiddeld 45 procent.

Huizenkopers wijken steeds verder uit, concludeert Calcasa. In het afgelopen jaar stegen in Almere de prijzen zelfs sneller dan in Amsterdam.

Rotterdam, Den Haag en Utrecht laten een vergelijkbaar beeld zien. Calcasa noemt het opvallend dat in Rotterdam, Den Haag en ook Haarlem de prijzen harder stijgen dan in Amsterdam en Utrecht.

Assen

Elders in het land is het olievlekeffect ook zichtbaar, maar op meer beperkte schaal. Zo stegen in Noord-Nederland de prijzen het snelst in de steden Groningen en Leeuwarden, maar ging het ook hard in de gemeenten ten zuiden van Groningen-stad, tot aan Assen.

Oost-Nederland valt duidelijk uiteen in twee gedeelten. De prijzen gingen hard omhoog in het zuidwestelijke deel, rond Arnhem en Nijmegen, en een stuk minder in het noordoostelijke, rond Enschede en Zwolle.

En in de zuidelijke provincies liet Noord-Brabant bijna overal een forse stijging zien, vooral in en rond Eindhoven. In Limburg en Zeeland bleef de prijsstijging daar behoorlijk bij achter.