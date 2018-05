Huizenbezitter kiest bij schade aan woning vaker voor herstel in natura

NUzakelijk: Tips en achtergronden Achtergrond Grootverbruikers hebben geen idee van kosten schrappen Gronings gas Bedrijven die sterk leunen op Gronings gas, tasten nog in het duister over de kosten die het met zich gaat meebrengen om over te schakelen naar alternatieven. Daarover is druk overleg gaande met het ministerie van Economische Zaken.