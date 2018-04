'Verkopen nieuwbouwhuizen hard gestegen, ondanks gebrekkig aanbod'

Dat meldt makelaarsorganisatie Dynamis dinsdag op basis van haar kwartaalrapportage. Volgens de organisatie is inmiddels een op de vijf verkochte huizen in Nederland een nieuwbouwwoning.

Dynamis stelt dat het aanbod onvoldoende gelijke tred houdt met de groeiende vraag naar nieuwbouwhuizen. In een kwart van de gemeenten namen de verkoopcijfers af, doordat niet genoeg nieuwe huizen werden bijgebouwd.

Regionaal

Er zijn volgens de organisatie grote regionale verschillen wat betreft de nieuwbouwcijfers. In Noord-Brabant worden, gemeten als percentage van de totale verkopen de meeste nieuwbouwwoningen verkocht: 23 procent.

Ook Gelderland (22 procent) en Zuid-Holland (20 procent) kennen een groot aandeel nieuwbouwwoningen. In Groningen is dat aandeel met 9 procent het laagst.

In totaal werden in het eerste kwartaal 59.500 woningen verkocht, 5 procent meer dan een jaar geleden. In Nederland staan nog 81.500 woningen te koop, een afname van een derde.

Prijsniveau

De gemiddelde woningprijs nam op jaarbasis met 9 procent toe naar 278.000 euro. Het prijsniveau ligt daarmee ruim 17 procent boven dat van tien jaar geleden, al is dat verschil gecorrigeerd voor inflatie een stuk kleiner.

In Amsterdam vlakt de prijsstijging wat af, na enkele uitzonderlijke jaren. Den Haag is nu de stad waar de prijzen de pan uit rijzen, met een recordgroei van 21 procent in een jaar tijd.