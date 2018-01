'Buitenlandse belegger stort zich op Nederlandse huurhuizenmarkt'

NUzakelijk: Tips en achtergronden Peter Heijen (Lendahand): 'In Bangladesh kwam de idealist in mij naar boven' Peter Heijen begon zijn carrière na een studie econometrie bij een van de grootste pensioenfondsen van het land, waar hij de aandelenportefeuilles van grote oliebedrijven als Shell en Vopak beheerde. Ruim vier jaar geleden richtte hij Lendahand op, een crowdfundingplatform waar investeerders leningen kunnen verstrekken aan mkb'ers in opkomende landen.