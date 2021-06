De woningnood staat deze week centraal op NU.nl. Huizenmarkt econoom Nic Vrieselaar heeft vrijdagmiddag op reactieplatform NUjij al jullie vragen over dit onderwerp beantwoord. We zetten de vijf interessantste vragen en antwoorden op een rij.

Bart_Ramakers: Is het überhaupt nog wel verstandig om op dit moment een huis te kopen? Of moet je eigenlijk niet met de huidige gekte meedoen?

"Ik ben zelf ook op zoek naar een huis, dus ik heb mijzelf deze vraag vaak gesteld. Ik vind het tamelijk deprimerend dat je zelfs buiten de grote steden voor een doorsnee rijtjeshuis inmiddels al 400.000 euro of meer kwijt bent."

"Maar of het op dit moment verstandig is om een huis te kopen is moeilijk te zeggen. Niet alleen omdat ik niet zeker weet of de huizenprijzen verder blijven stijgen of zullen dalen, maar ook omdat niet iedereen in hetzelfde schuitje zit. Een jong gezin, dat met drie kinderen in een dure huurflat van 70 m2 woont, zal de beslissing om een huis te kopen vermoedelijk minder laten afhangen van eventuele toekomstige huizenprijzen maar vooral van hun huidige krappe woonsituatie. Iemand die op dit moment bij zijn ouders woont en net aan een eerste baan is begonnen, is misschien wel bereid om te wachten met het kopen van een huis in de hoop dat prijzen in de toekomst gaan dalen."

MrRoel: Zijn acties van de overheid, bedoeld om de huizenprijzen naar beneden te dwingen, niet heel oneerlijk naar starters die nu net gekocht hebben?

"Dat maakt het waarschijnlijk ook zo lastig om met een woningmarktbeleid te komen dat de huizenmarkt op termijn weer vlot trekt. De overheid wil de starters ongetwijfeld helpen, maar geen kiezers voor het hoofd stoten die al een koophuis hebben."

"Gelukkig hoeft het beleid er niet per se voor te zorgen dat huizenprijzen gaan dalen. Het zou al een enorme opsteker zijn voor mensen die voor het eerst een huis kopen of huren als huizenprijzen simpelweg niet meer stijgen, of in elk geval minder hard stijgen dan de algemene inflatie."

RazorBlade: Hoe worden beschikbare woningen verdeeld over asielzoekers met een verblijfsvergunning en andere woningzoekenden? Wat zijn daar de regels voor?

"Eerlijk gezegd weet ik niet hoe dit beleidsmatig is bepaald, maar ik meen dat van elke honderd nieuwe toewijzingen in de sociale huur, er slechts een paar naar statushouders gaan. Het is dus zeker niet zo dat een groot deel van de vrijkomende sociale huurwoningen naar asielzoekers gaan, zoals soms weleens wordt gesuggereerd."

"Bovendien groeit de Nederlandse bevolking op dit moment vooral door immigratie, maar dat was 10-15 jaar geleden ook zo. Ook was toen allang bekend dat de Nederlandse bevolking anno nu veel groter zou zijn. En toch zijn destijds keuzes gemaakt die ertoe hebben geleid dat er afgelopen 10-15 jaar veel minder huizen zijn gebouwd dan nodig was. Ondanks meerdere waarschuwingen destijds al dat dit op termijn - nu dus - tot woningnood zou leiden."

Vita: Wat is volgens u de reden dat het kabinet de verhuurdersbelasting nog steeds hanteert? Stel dat deze belasting wordt opgeheven, lost dit dan inderdaad een deel van de woningnood in de sociale huursector op?

"Ik kan de gedachten van politici niet lezen, maar ik vermoed omdat de verhuurdersheffing op dit moment zeer veel geld oplevert (1,5 tot 2 miljard euro per jaar). Om de verhuurdersheffing af te bouwen moet de overheid dat geld dus of ergens anders vandaan toveren, bijvoorbeeld via andere belastingen. Of ze moeten beknibbelen op de dienstverlening, wat betekent dat er minder geld gaat naar de zorg, of het onderwijs."

"De verhuurdersheffing is ooit ingevoerd als tijdelijke maatregel tijdens de vorige crisis, maar blijkt moeilijk af te bouwen te zijn. En dat is jammer, want het heeft als effect gehad dat woningbouwcorporaties veel minder zijn gaan bouwen, wat deels de huidige woningnood verklaart."

Verified: Hoe heeft de overheid het zover laten komen, deze extreme woningnood?

"Een belangrijke reden voor de huidige woningnood is de vorige crisis, tussen 2008-2013. Toen speelden er heel andere problemen dan nu. De vraag naar koopwoningen was toen veel lager. Veel huizen waren lastig verkoopbaar en de prijzen daalden hard. Als projectontwikkelaar ben je dan natuurlijk minder happig om huizen te gaan bouwen, want je weet niet of je ze wel verkocht krijgt. Er werd in die tijd dus veel minder gebouwd. Daar komt nog bij dat ook woningcorporaties veel minder gingen bouwen, omdat de overheid woningcorporaties zwaarder is gaan belasten en ook heeft geprobeerd de sociale huursector te verkleinen."

"Omdat een groot deel van de Nederlandse kiezers huiseigenaar is, hielden veel mensen destijds de hand op de knip. Dalende huizenprijzen betekent financiële stress. Dat schaadde de economie."

"Niet gek dus, dat de overheid heeft geprobeerd de huizenprijzen weer wat op te krikken. Niet alleen om de kiezers tevreden te stellen, ook om de economie te stabiliseren. Maar ik denk dat je wel kunt stellen dat dit beleid te ver is doorgevoerd of te lang heeft geduurd, waardoor we nu een dalend eigenwoningbezit hebben en relatief hoge huren."