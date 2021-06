Het nieuws staat er vol mee: door de coronacrisis kampen veel sectoren met een tekort. De bouw is daarop geen uitzondering. Er is een internationaal tekort aan bouwmaterialen, met hoge prijzen en lange levertijden als gevolg. De gevolgen voor de woningmarkt zijn echter beperkt, denken deskundigen. De tekorten staan de bouw niet in de weg.

In het afgelopen half jaar zijn de prijzen van bouwmaterialen hard gestegen. Maar liefst 60 procent van de leveranciers van hout en kurk verwachtte afgelopen april de prijs in de toekomst nog verder te moeten verhogen.

De reden: producenten hadden verwacht dat de vraag naar bouwmaterialen in zou zakken door de coronacrisis, maar doordat mensen volop thuis gingen klussen, gebeurde het tegenovergestelde. Met schaarste als gevolg.

Daar hebben ondernemers in de bouw, zoals aannemers, in enige mate last van, zegt sectoreconoom Maurice van Sante van het ING Economisch Bureau. "Iedere maand wordt aan bouwbedrijven gevraagd of ze productiebeperkingen hebben door een tekort aan bouwmaterialen. En daar zien we wel een stijging in."

11 procent van bouwbedrijven heeft last van tekorten

Toch is het probleem beperkt, zegt Van Sante ook meteen. "In mei had 11 procent van de bouwbedrijven er echt last van, doordat de bouwproductie belemmerd werd. De tekorten spelen vooral bij hout, staal en plastics, bij cement en beton valt het nog mee."

Lang niet iedere aannemer heeft dus last van het tekort. Voor individuele bouwbedrijven kan het wel erg lastig zijn, zegt Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). "Het is financieel nadelig. Vooral voor de grotere bouwbedrijven, die met langere doorlooptijden werken. Die hebben contracten gesloten voor een bepaald bedrag, maar hebben nu opeens met hogere inkoopkosten te maken."

Tekorten kunnen tot vertraging leiden

Daarnaast lopen projecten soms vertraging op, doordat aannemers niet op tijd aan bepaalde materialen kunnen komen. Van Hoek verwacht echter niet dat dat effect de bouwdoelstellingen van 75.000 huizen per jaar in gevaar brengt. "Er zijn andere problemen in de bouw, zoals het gebrek aan bouwlocaties, die veel grotere effecten hebben. Ik zie geen reden waarom we de nieuwbouwdoelstellingen door tijdelijke materiaaltekorten niet zouden kunnen realiseren."

Ook de prijs van nieuwbouwwoningen zal door het tekort aan bouwmaterialen niet plotseling hard stijgen, verwacht Van Sante. "Het kan zijn dat een aannemer de prijsstijging doorberekent, maar dat moet altijd nog wel binnen de marge passen die de consument kan betalen." Uiteindelijk concurreert nieuwbouw met bestaande bouw, dus heel veel ruimte is er niet om de prijs te verhogen.

Geen groot effect op de huizenprijzen

En zelfs als het probleem lang aanhoudt, zullen de prijzen op de lange termijn niet extra hard stijgen, denkt Van Sante. "We verwachten dat het systeem van vraag en aanbod zijn werk doet. En als de prijzen van bouwmaterialen toch langdurig hoog blijven, zal eerder de grondprijs ter compensatie een beetje dalen of minder hard stijgen", zegt hij.

Van Hoek denkt aan een prijseffect van hooguit enkele procenten, maar benadrukt ook: "Het gaat om een minderheid van de bouwbedrijven die hier last van heeft, en ook in historisch opzicht is het tekort niet bijzonder groot."