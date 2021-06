We waren het afgelopen jaar meer thuis dan ooit. Werken, studeren, sporten: dankzij de coronacrisis speelde het zich allemaal af in ons eigen huis. Tegelijkertijd leefde de woningmarkt op. Men bleef kopen en verkopen en records werden gebroken. Welke cijfers horen bij deze bijzondere periode?

Kopen per regio

De verschillen in prijsontwikkeling tussen de regio's in Nederland zijn groot. Het is al jaren het duurst om in de Randstad te wonen, maar door de coronacrisis kwam hier verandering in: men ging meer thuiswerken en de reisafstand naar kantoor werd minder belangrijk voor de keuze van de woonplaats. Toch heeft dat weinig gedaan voor de huizenprijzen in Noord-Holland en Utrecht, de twee duurste provincies om te wonen. In Groningen woon je het goedkoopst.

Gebruik je de app? Klik op de afbeelding om die groter te maken en in te zoomen.

Meer vraag, minder aanbod

In de afgelopen twaalf maanden wisselden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 243.946 woningen van eigenaar. Het aantal woningtransacties is dus niet gedaald door de coronacrisis, want dat zijn zelfs meer transacties dan in dezelfde periode van het eerdere recordjaar 2017. Volgens de cijfers blijft de vraag stijgen, terwijl makelaars nu relatief weinig woningen in de aanbieding hebben.

Gebruik je de app? Klik op de afbeelding om die groter te maken en in te zoomen.

Verkoopprijzen

Tijdens de coronacrisis zijn de huizenprijzen niet gedaald. Sterker nog: de prijzen lagen in februari 2021 10,4 procent hoger dan een jaar eerder. In vijf van de twaalf coronamaanden stegen de prijzen sneller dan in 2019 en 2020.

Gebruik je de app? Klik op de afbeelding om die groter te maken en in te zoomen.